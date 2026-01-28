이제 스벅서도 ‘두쫀쿠’ 판다…원재료 가격 상승 우려도

경기도 고양 킨텍스에서 지난 22일 열린 2026 카페디저트페어에서 두바이쫀득쿠키가 참관인들의 시선을 끌고 있다. 연합뉴스

이제 스타벅스에서도 ‘두쫀쿠’(두바이쫀득쿠키)를 맛볼 수 있다. 두쫀쿠가 이디야커피·공차·요아정 등 대형 커피·디저트 프랜차이즈로 확산하면서

스타벅스가 출시 예정인 '두바이 쫀득롤'. 인스타그램 캡처

리저브 광화문점과 스타필드코엑스R점, 용산역써밋R점, 센터필드R점, 성수역점, 홍대동교점 등 6개 매장에서만 한정 판매된다.

이디야커피 인스타그램 캡처

앞서 이디야커피는 두쫀쿠와 음료를 묶은 ‘두쫀쿠 세트’를 배달 앱 쿠팡이츠에서 단독 판매하기 시작했다. 공차는 ‘두바이 쫀득 초콜릿 크러쉬’와 ‘두바이 스틱 케이크’를 출시했고, 요거트 아이스크림 프랜차이즈 요아정도 두쫀쿠 상품을 선보였다.