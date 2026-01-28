이제 스벅서도 ‘두쫀쿠’ 판다…원재료 가격 상승 우려도
이제 스타벅스에서도 ‘두쫀쿠’(두바이쫀득쿠키)를 맛볼 수 있다. 두쫀쿠가 이디야커피·공차·요아정 등 대형 커피·디저트 프랜차이즈로 확산하면서 소상공인 먹거리를 잠식할 수 있다는 우려도 나온다.
28일 업계에 따르면 스타벅스 코리아는 오는 30일부터 ‘두바이 쫀득롤’을 출시한다. 카다이프와 피스타치오 페이스트를 마시멜로로 말아낸 형태로 한 개 가격은 7200원이다.
리저브 광화문점과 스타필드코엑스R점, 용산역써밋R점, 센터필드R점, 성수역점, 홍대동교점 등 6개 매장에서만 한정 판매된다. 스타벅스는 다음 달 두바이 초콜릿을 활용한 음료 2종도 추가로 선보일 예정이다.
앞서 이디야커피는 두쫀쿠와 음료를 묶은 ‘두쫀쿠 세트’를 배달 앱 쿠팡이츠에서 단독 판매하기 시작했다. 공차는 ‘두바이 쫀득 초콜릿 크러쉬’와 ‘두바이 스틱 케이크’를 출시했고, 요거트 아이스크림 프랜차이즈 요아정도 두쫀쿠 상품을 선보였다.
이 밖에도 두바이 스타일을 접목한 제품들의 출시도 이어지고 있다. 배스킨라빈스는 ‘두바이 스타일 초코 쿠키’ ‘두바이 스타일 초코 라테’ ‘두바이 스타일 초코 모찌’ 등을 판매 중이다. 파리바게뜨 역시 두쫀쿠를 타르트 형태로 구현한 ‘두쫀 타르트’를 선보였다.
업계에서는 대형 프랜차이즈들이 두쫀쿠 관련 상품을 잇달아 출시하자 동네 소상공인 먹거리에 피해를 줄 수 있다는 지적이 나온다. 두쫀쿠의 선풍적 인기로 카다이프와 피스타치오 수급이 원활하지 않은 상황에서 대기업의 대량 구매가 원재료 가격 상승을 부추길 수 있다는 의견도 나온다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
