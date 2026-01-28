2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배
20, 30대 청년들에게 발생하는 췌장암의 주요 원인이 ‘비만’이라는 사실이 국내 연구진에 의해 규명됐다. 특히 고도비만의 경우 발병 위험이 2배 가까이 치솟는 것으로 나타났다.
삼성서울병원 혈액종양내과 홍정용 교수와 고려대안산병원 가정의학과 박주현 교수 공동연구팀은 28일 2009~2012년 국가건강검진을 받은 20~39세 성인 약 631만명을 10년간 추적 관찰한 결과를 발표했다.
연구팀은 대상자들을 체질량지수(BMI)에 따라 저체중, 정상체중, 과체중, 비만, 고도비만 그룹으로 나누고 췌장암 발병 위험도를 분석했는데, 추적 기간인 2020년 말까지 총 1533명의 췌장암 환자가 발생했으며 BMI가 높을수록 췌장암 발병 위험이 계단식으로 증가하는 뚜렷한 경향이 확인됐다.
정상체중 그룹과 비교했을 때 과체중(BMI 23.0~29.4) 그룹과 비만(BMI 25.0~29.9) 그룹의 췌장암 발병 위험은 각각 38.9% 높은 것으로 나타났다.
이는 과체중 단계에서부터 지방 조직의 염증 물질이 체내에 만성적으로 노출되고, 인슐린 저항성이 높아져 췌장 세포의 비정상적인 증식을 자극하기 때문으로 풀이된다.
특히 BMI 30 이상의 고도비만 그룹은 췌장암 위험도가 가장 높았다. 이들의 발병 위험은 정상체중 그룹보다 무려 96%나 높았다. 사실상 비만도가 높아질수록 ‘침묵의 살인자’라 불리는 췌장암에 걸릴 확률이 2배까지 뛴다는 의미다.
연구팀은 이번 결과를 바탕으로 젊은층의 췌장암 예방을 위해서는 조기 체중 관리가 무엇보다 중요하다고 제언했다.
홍정용 교수는 “비만뿐만 아니라 과체중 단계에서부터 선제적인 체중 관리에 나서는 것이 젊은층의 췌장암 부담을 줄이는 효과적인 전략”이라고 강조했다.
이번 연구 결과는 암 분야의 저명한 국제 학술지인 ‘유럽암학회지(European Journal of Cancer)’ 최근호에 실렸다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사