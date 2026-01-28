[속보] 코스피 5100·코스닥 1100 돌파…사상 최고치

전날 소셜미디어를 통해 한국에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔던 트럼프 대통령도 이날 ‘한국 관세를 올릴 것이냐’는 취재진의 질문에 “우리는 해결책을 마련할 것”이라고 답하는 모습을 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세 인상 발언을 철회할 여지를 보이면서 28일 코스피가 상승 출발했다.이날 코스피는 오전 9시13분 전장보다 79.82포인트(1.57%) 오른 5164.67을 나타내고 있다. 코스피가 장중 5100선을 넘어선 건 이번이 처음이다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 15.2원 내린 1431.0원으로 장을 시작했다.유가증권시장에서는 개인이 3190억원을 순매수하며 상승을 이끌고 있다. 외국인은 2258억원을 순매도하며 차익을 실현했고, 기관도 914억원 매도 우위다.외국인은 코스피200선물시장에서도 1025억원 매도 우위를 기록 중이다. 개인과 기관은 각각 248억원과 295억원 매수 우위다.같은 시각 코스닥지수는 전장보다 18.97포인트(1.75%) 오른 1101.56을 보이며 2004년 지수 개편 이후 처음으로 1100선을 넘어섰다.지수는 10.88포인트(1.00%) 오른 1093.47로 개장한 이후 상승폭을 넓혀가고 있다.코스닥 시장에서는 기관이 2052억원을 순매수하며 사흘 연속 지수를 끌어올리고 있다. 개인은 1636억원을 순매도하며 차익 실현 중이며, 외국인도 254억원을 순매도했다.백재연 기자 energy@kmib.co.kr