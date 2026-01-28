“우리 아이 분유인데…” 압타밀 英리콜에 맘카페 뒤숭숭

국내에서 ‘소화가 잘되는 독일 분유’로 유명한 ‘압타밀’ 일부 제품에 구토 유발 독소가 포함됐을 가능성이 제기되며 영국에서 회수(리콜) 조치됐다는 소식에 국내 맘카페가 발칵 뒤집혔다.
28일 영국 일간지 더 인디펜던트(The Independent) 등에 따르면 압타밀 제조사 다논은 지난 23일 아일랜드 식품안전청(FSAI)으로부터 세레울리드 오염 가능성에 대한 권고를 받은 뒤 아일랜드에서 제조돼 영국과 유럽 등에 유통된 800g 용량의 영아용 조제분유(Aptamil First Infant Formula 800g) 일부 제품에 대해 리콜 조치했다.
영국 식품기준청(FSA)도 24일 해당 사안과 관련해 공식 성명을 내고 유통기한이 2026년 10월 31일인 800g 용량의 영아용 조제분유 제품을 영유아에게 섭취시키지 말 것을 권고했다.
이는 구토를 유발할 수 있는 독소인 세레울리드가 포함됐을 가능성이 제기된 데 따른 조치다.
세레울리드는 바실루스 세레우스(Bacillus cereus) 균주가 생성하는 독소다. 열에 강한 특성을 지녀 가공 과정에서도 쉽게 파괴되지 않아 인체에 유입될 가능성이 크다. 복통과 설사, 극심한 불쾌감 등 급성 식중독 증상을 빠르게 유발할 수 있는 것으로 알려져 있다.
압타밀은 소화가 잘되고 영양 성분이 우수하다는 인식으로 국내에서도 해외직구를 통해 널리 소비되고 있어 국내 소비자들도 촉각을 곤두세우고 있다.
압타밀 제품의 국내 공식 판매처인 다논 뉴트리시아 코리아는 27일 온라인스토어 공지를 통해 “최근 일부 국가의 식품안전당국 규제지침이 조정됐고 제품의 안전성 문제가 아닌 국가별 규제 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위한 예방적 조치로서 현재 리콜이 진행되고 있다”며 “다논 뉴트리시아는 해당 지침이 적용되는 특정 국가에 한해 최신 안전 가이드라인을 준수하고자 해외 일부 시장에서 유통된 극히 제한된 범위의 특정 제품을 대상으로 리콜을 진행하고 있다”고 알렸다.
이어 “한국 공식 판매처를 통해 구매한 ‘공식 직구 제품’은 이번 해외 리콜 대상과 관련 없는 안전한 제품”이라며 “현재 한국에서 뉴트리시아를 통해 공식 판매되는 모든 압타밀 제품은 이번 해외 리콜 이슈와는 무관하다”고 밝혔다.
그러나 압타밀 제품을 직구한 맘카페 일부 이용자들은 자신이 구매한 제품이 유럽의 어느 공장에서 생산한 제품인지 등 확인에 나서고 있다. 일부는 “압타밀 먹은 아이가 자꾸 게워낸다”는 글을 올리기도 했다.
식품의약품안전처는 이와 관련해 네이버쇼핑, 옥션이베이 등 온라인 플랫폼사와 인터넷 구매대행영업자에 대해 해당 분유제품들의 판매 및 구매대행 금지를 요청했다. 또 소비자가 해외 사이트에서 해당 분유제품을 구매하지 않도록 주의를 당부했다.
식약처는 국내에 유통되는 분유제품 113품목을 전수검사한 결과 세레울리드가 검출되지 않았다고 밝혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
