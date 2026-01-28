의정부시, 지하철 8호선 ‘별내별가람~의정부역’ 연장 총력
연장 15㎞·정거장 5곳 신설 담은 계획
고산·민락·어룡역 경유 노선 중심 검토
광역철도 수혜 인원 20만명 이상 전망
경기 의정부시가 지하철 8호선(별내선)을 의정부역까지 연장하는 사업을 제5차 광역교통시행계획에 반영하기 위해 행정력을 집중하고 있다.
의정부시는 지하철 8호선 연장사업을 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 수립 중인 ‘제5차 광역교통시행계획(2026~2030)’ 신규사업으로 반영시키기 위해 관계기관과의 협의와 정책 대응에 총력을 기울이고 있다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 동부권 철도 사각지대를 해소하고 수도권 순환철도망의 단절 구간을 연결하기 위한 핵심 교통 인프라로 평가된다.
의정부시는 지난 2021년 수립된 제4차 국가철도망 구축계획과 제4차 광역교통시행계획에 반영되지 못했던 경험을 바탕으로, 기존 ‘별가람~녹양’, ‘별가람~탑석’ 노선 대신 철도 연계성과 수요 확보에 중점을 둔 새로운 노선 구상을 마련했다.
새롭게 제안한 노선은 남양주 별내별가람역에서 의정부역까지 연결하는 방식으로, GTX-C노선과 1호선, 교외선, 의정부경전철 등 기존 철도망과의 연계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.
이를 위해 의정부시는 2022년 철도·교통 분야 전문가 12명으로 구성된 철도 정책 자문단을 구성하고, 2023년부터 사전타당성조사 용역을 실시해 노선 대안을 검토해왔다.
용역에서는 어룡역, 송산역, 탑석역 경유 등 3개 노선이 제시됐으며, 경제성 분석 결과 의정부경전철 어룡역을 경유하는 노선이 가장 타당한 것으로 평가됐다.
최적 노선안은 별내별가람역을 출발해 청학·고산·민락·어룡역을 거쳐 의정부역에 이르는 연장 15㎞ 규모로, 정거장 5곳이 신설된다. 총사업비는 약 1조8784억원으로 추산되며, 사업이 추진될 경우 의정부와 남양주 지역 주민과 향후 개발에 따른 유입 인구를 포함해 20만명 이상이 광역철도 서비스를 이용할 수 있을 것으로 전망된다.
의정부시는 국회 토론회와 시민 토론회, 설명회 등을 통해 추진 과정을 공유하며 공감대 형성에도 힘써왔고, 남양주시와의 협의를 거쳐 지난해 11월 최종 노선안을 경기도를 통해 대광위에 제출했다. 아울러 국회의원과 국토교통부, 경기도 등 관계기관과 지속적으로 협의하며 사업 필요성을 설명하고 있다. 지난해 12월에는 대광위를 방문해 김용석 위원장과 면담을 갖고 수도권 균형발전과 의정부시 교통 여건 개선을 위한 국가 차원의 지원 필요성을 건의하기도 했다.
의정부시 관계자는 “8호선 연장은 의정부의 미래 성장과 직결된 핵심 사업”이라며 “제5차 광역교통시행계획에 반드시 반영될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
