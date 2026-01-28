정성주 김제시장 수사 확대…뇌물 의혹 이어 ‘피부미용 시술비 대납’ 혐의 추가

회계과 추가 압수수색…뇌물 의혹 이어

피부미용 시술비 대납 혐의까지 적용

전북경찰청사. 전북경찰 제공

정성주 전북 김제시장의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 경찰이 추가 강제수사에 이어 새로운 혐의를 적용하며 수사를 확대하고 있다.



전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 19일 뇌물 관련 의혹의 진위를 확인하기 위해 김제시청 회계과를 압수수색해 관련 자료를 확보했다. 경찰은 정 시장이 사업 수주 대가로 특정 업체 관계자들로부터 수차례에 걸쳐 약 8000만원 상당의 금품을 받은 것으로 보고 있다.



경찰은 지난해 10월 김제시청 압수수색과 12월 대질신문 등을 통해 수사를 이어왔으나, 정 시장 측은 “금품 수수 의혹은 전혀 사실 무근”이라며 혐의를 전면 부인하고 있다.



경찰은 이와 별도로 정 시장이 지인으로부터 피부미용 시술비를 대납받았다는 의혹과 관련해 청탁금지법 위반 혐의로 추가 입건했다. 전북경찰청은 27일 정 시장을 해당 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.



경찰에 따르면 정 시장은 2023년 3월쯤 지인으로부터 성형외과 피부미용 시술비 명목으로 약 2000만원 상당을 대신 결제받았다는 의혹을 받고 있다. 이 의혹 역시 뇌물수수 의혹을 제기한 진정인이 추가로 문제를 제기하면서 수사 대상에 포함됐다.



앞서 정 시장은 2022~2023년 특정 디자인업체에 일감을 주는 대가로 8300여만원을 받았다는 의혹으로 경찰에 출석해 조사를 받았으나 당시에도 혐의를 대부분 부인했다.



경찰은 조만간 정 시장과 관련자들을 다시 불러 피부미용 시술비 대납 의혹의 대가성 및 직무 관련성 여부를 집중 조사할 방침이다.



경찰 관계자는 “청탁금지법 위반 혐의로 추가 입건한 것은 맞다”면서도 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정성주 전북 김제시장의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 경찰이 추가 강제수사에 이어 새로운 혐의를 적용하며 수사를 확대하고 있다.전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 19일 뇌물 관련 의혹의 진위를 확인하기 위해 김제시청 회계과를 압수수색해 관련 자료를 확보했다. 경찰은 정 시장이 사업 수주 대가로 특정 업체 관계자들로부터 수차례에 걸쳐 약 8000만원 상당의 금품을 받은 것으로 보고 있다.경찰은 지난해 10월 김제시청 압수수색과 12월 대질신문 등을 통해 수사를 이어왔으나, 정 시장 측은 “금품 수수 의혹은 전혀 사실 무근”이라며 혐의를 전면 부인하고 있다.경찰은 이와 별도로 정 시장이 지인으로부터 피부미용 시술비를 대납받았다는 의혹과 관련해 청탁금지법 위반 혐의로 추가 입건했다. 전북경찰청은 27일 정 시장을 해당 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.경찰에 따르면 정 시장은 2023년 3월쯤 지인으로부터 성형외과 피부미용 시술비 명목으로 약 2000만원 상당을 대신 결제받았다는 의혹을 받고 있다. 이 의혹 역시 뇌물수수 의혹을 제기한 진정인이 추가로 문제를 제기하면서 수사 대상에 포함됐다.앞서 정 시장은 2022~2023년 특정 디자인업체에 일감을 주는 대가로 8300여만원을 받았다는 의혹으로 경찰에 출석해 조사를 받았으나 당시에도 혐의를 대부분 부인했다.경찰은 조만간 정 시장과 관련자들을 다시 불러 피부미용 시술비 대납 의혹의 대가성 및 직무 관련성 여부를 집중 조사할 방침이다.경찰 관계자는 “청탁금지법 위반 혐의로 추가 입건한 것은 맞다”면서도 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지