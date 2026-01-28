김동연 “故이해찬, 멘토 같은 분…아주 비통하고 정말 안타까운 마음”
김동연 경기도지사가 27일 고(故)이해찬 전 국무총리의 빈소를 찾아 조문하면서 “아주 비통하고 정말 안타까운 마음”이라면서 “이재명 국민주권정부의 성공을 위해서 앞으로도 하실 일이 많으셨는데 7개월 만에 먼저 가셔서 정말 비통한 심정”이라고 토로했다.
김 지사는 “(제가)경제부총리 그만두고 있을 때, 두 차례나 오셔서 제게 정치를 권유하셨고, 지역구까지 저에게 양보하시겠다고 한 적이 있다”며 “그 이후에 정치에 입문해서는 정말 (저에게)멘토 같은 분이셨고, 얼마 전에 뵀을 적에 식사 한번 모시기로 했는데 약속도 못 지키고 창졸간에 가시게 되었다”고 고인과의 과거 사연도 소개하며 추모했다.
앞서 김 지사는 이 전 총리의 사망 당일인 지난 25일에도 자신의 페이스북을 통해 “민주주의의 거목, 이해찬 전 총리님의 서거를 마음 다해 애도한다”며 “격랑의 현대사 한가운데서 일평생 민주주의와 한반도 평화, 국가 균형발전에 온몸을 던져오셨다. 그 삶이 곧 대한민국 민주주의 그 자체였다”고 강조했다.
이어 “역대 민주정부의 든든한 뿌리이자, 더불어민주당의 영원한 스승이셨다”며 “마지막 순간까지 나라와 국민을 위해 헌신하셨던 총리님의 삶과 가르침을 깊이 간직하며 지키겠다”고 다짐했다.
