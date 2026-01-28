백악관 “한국, 관세 인하했는데도 약속 이행 안 해”
백악관 “한국, 트럼프 행정부와 합의를 통해 더 낮은 관세 확보”
미국 백악관은 도널드 트럼프 대통령이 한국에 대한 관세를 25%로 재인상하겠다고 밝힌 것에 대해 27일(현지시간) “대통령은 한국에 대한 관세를 인하했지만 한국은 약속한 사항(end of the bargain)을 이행하는 데 아무런 진전을 보이지 않고 있다”고 설명했다.
백악관 관계자는 트럼프 대통령의 갑작스러운 관세 인상 배경에 대한 국민일보 질의에 “단순한 현실은 한국이 트럼프 행정부와의 합의를 통해 더 낮은 관세를 확보했다는 점”이라며 이같이 밝혔다.
백악관 관계자의 설명은 전날 한국 입법부가 한·미 정상의 합의 사안을 이행하지 않았다는 트럼프 대통령의 주장을 되풀이한 것으로 보인다.
한·미 정상은 지난해 10월 정상회담에서 미국이 한국에 대한 상호관세와 한국산 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 한국은 한국이 3500억달러(약 505조원) 규모의 대미 투자를 하기로 합의했다. 미국은 지난해 12월 4일 관보 게재와 함께 자동차 관세를 15%로 소급(11월1일자) 인하했는데 한국 국회에서는 해당 투자를 위한 대미투자특별법이 발의됐지만 아직 통과되진 않았다.
한편 미 연방 하원 법사위원회의 공화당 측은 이날 엑스에 트럼프 대통령 관세 인상 글을 “이것은 쿠팡과 같은 미국 기업들을 부당하게 겨냥할 때 발생하는 일”이라고 적었다. 최근 J D 밴스 미국 부통령과 김민석 국무총리를 만나 쿠팡 사태에 대해 의견을 물은 뒤 상황 관리가 필요하다는 의견을 전했다. 한국 정부가 쿠팡의 개인 정보 유출에 대해 책임을 추궁하자 미국 의회에서는 지나친 “마녀사냥”이라며 쿠팡을 옹호하는 의견이 적지 않았다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
