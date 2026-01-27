현대제철 순천공장, 저소득 학생 20명에 장학금 2400만원 지원
현대제철 순천공장은 27일 순천시청에서 지역 저소득 초·중·고 재학생들을 위해 마련된 한뜻회봉사대 장학금 2400만원을 전달했다.
이날 기탁식에는 노관규 순천시장, 현대제철 한뜻회봉사대 김종락 회장 등 관계자들이 참석했다.
한뜻회봉사대는 순천지역 어려운 이웃들에게 27년째 온정의 손길을 이어오고 있다. 임직원 194명이 개인 기부금으로 재원을 마련해 장학금을 지원하고 있다.
이번에 기탁된 장학금은 전남사회복지공동모금회를 통해 지역 저소득 초·중·고 재학생 20명에게 매월 10만원씩 1년간 지원될 예정이다.
한뜻회봉사대는 장학금 지원 외에도 장애인 동반 트래킹 행사, 독거노인 밑반찬 배달, 헌혈캠페인, 사랑의 김장김치 나눔 등 다양한 후원사업을 펼치고 있다.
김종락 한뜻회봉사대 회장은 “꿈을 가진 우수한 학생들이 학업을 포기하지 않고 끊임없이 정진하길 바란다”며 “앞으로도 순천시와 협력해 지역 학생들에게 장학금 지원과 어려운 이웃을 위한 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사