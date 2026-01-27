日 5500억 달러 대미 투자 1호로 ‘합성 다이아’ 검토
미국 내 생산, 대중국 의존도 감경
다카이치 3월 방미 전 발표 가능성
일본 정부가 미국 도널드 트럼프 행정부와 무역 협상을 타결하며 합의한 5500억 달러(약 794조원) 규모의 대미 투자에서 처음으로 자금을 투입할 분야로 합성 다이아몬드 생산이 유력하게 검토되고 있다고 로이터통신이 27일(현지시간) 보도했다.
합성 다이아몬드는 반도체와 전자 부품, 자동차 제조에 활용되며 대부분은 중국에서 생산된다. 미국과 일본은 합성 다이아몬드를 미국 안에서 생산해 대중국 의존도를 낮춘다는 계획이다. 다카이치 사나에 일본 총리는 3월 방미를 추진 중인데, 미국과 일본은 그전에 1호 대미 투자 분야를 발표할 가능성도 있다고 로이터는 전했다.
로이터에 따르면 대규모 발전 사업도 일본의 첫 번째 대미 투자 분야에 포함될 것으로 전망된다. 히타치제작소가 참여할 가능성이 거론된다. 소프트뱅크그룹의 데이터센터 사업 관련 투자도 후보에 있다고 로이터는 덧붙였다.
앞서 일본 정부는 이시바 시게루 내각에서 지난해 7월 트럼프 행정부와 관세율을 기존 25%에서 15%로 낮추는 대신 5500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했다.
일본은 미국과 투자 협의 위원회를 구성해 투자 관련 사안을 논의하고 있다. 다만 투자 결정권은 트럼프 대통령에게 있다. 투자 협의 위원회에서 논의된 내용은 미국 측에서 검토된 뒤 트럼프 대통령에게 제안된다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
