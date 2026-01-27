진성하이텍, 기술기업 넘어 ‘지역과 함께 크는 기업’으로

간편죽 1608개 기부…나눔 실천

조종열 대표, 토박이의 기업 환원

기술로 성장하고 나눔으로 환원

진성하이텍 간편죽 기부 전달식에서 왼쪽부터 김주홍 부산 강서구의회 의장, 조종열 진성하이텍 대표, 김형찬 부산 강서구청장이 기념촬영을 하고 있다. /진성하이텍 제공

진성하이텍이 지역사회와 함께 성장하는 중소 기술기업의 모범 사례로 주목받고 있다. 산업 현장을 뒷받침하는 기술 기업인 동시에, 꾸준한 나눔을 통해 지역사회에 실질적인 온기를 전하고 있기 때문이다.



진성하이텍은 지난 27일 부산 강서구청에 간편 죽 약 1608개를 기부했다고 밝혔다. 강서구는 기부된 간편 죽을 혼자 식사를 준비하기 어려운 취약계층과 어르신들에게 전달해, 간편하게 한 끼를 해결할 수 있도록 지원할 예정이다.



진성하이텍은 일회성 사회공헌 활동에 그치지 않고 강서구 종합복지관 등을 정기적으로 후원하고 있다. 연말과 명절에는 간편 죽과 생필품 등 시기별로 필요한 물품을 꾸준히 전달하며, 복지 사각지대에 놓인 이웃을 지속적으로 살피는 방식으로 지역사회와의 신뢰를 쌓아가고 있다.



진성하이텍 간편죽 기부 전달식에서 가운데 조종열 진성하이텍 대표이사와 왼쪽 김주홍 부산 강서구의회 의장, 오른쪽 김형찬 부산 강서구청장이 진성하이텍 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. /진성하이텍 제공

진성하이텍은 기술 기반 중소기업이다. 트라이볼로지(마찰·마모·윤활)와 각종 물성·시험 장비를 전문으로 공급하며 산업 현장에서 신뢰받는 시험·연구 장비 기업으로 성장해 왔다. 최근에는 산업용 내시경(RVI·Remote Visual Inspection) 대리점을 취득하며 사업 영역을 확장했다. 설비 점검과 정비 현장에서 활용되는 비파괴 시각 검사 설루션까지 제공하면서 산업 현장의 안전성과 유지보수 효율 향상에 이바지하고 있다.



기술 경쟁력 강화와 사회적 책임 실천을 동시에 추구하는 점도 진성하이텍의 특징이다. 트라이볼로지·물성 시험 장비와 RVI 설루션을 아우르는 ‘종합 기술 파트너’로서 산업 현장을 지원하는 한편, 지역사회와의 상생을 기업의 중요한 가치로 삼고 있다.



특히 조종열 진성하이텍 대표는 강서구 대저동에서 나고 자란 인연을 바탕으로, 지역사회에 대한 나눔을 기업 활동으로 자연스럽게 확장해 왔다. 기업이 성장할수록 사회에 환원해야 한다는 철학 아래, 지역 복지관과 취약계층을 위한 지원을 꾸준히 이어오고 있다.



조 대표는 “기업의 성장은 고객과 산업 현장 덕분에 가능한 만큼, 그 성과를 사회와 나누는 것이 당연하다고 생각한다”며 “앞으로도 기술로 산업에 이바지하고, 나눔으로 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되기 위해 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



