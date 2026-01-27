지인 흉기로 찌르고 금품 빼앗은 40대…“돈 자랑해서 범행”
지인을 흉기로 찌르고 금품을 빼앗아 달아난 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 부천 원미경찰서는 강도살인미수 혐의로 40대 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 27일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 2시50분쯤 경기 부천시 중동 한 오피스텔에서 지인인 50대 남성 B씨를 흉기로 여러 차례 찌른 뒤 현금 500만원과 귀금속(시가 1500만원 상당) 등을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 출동한 경찰은 6시간40분 만인 오전 9시31분쯤 인천 부평구에서 A씨를 검거했다.
A씨는 경찰에서 “B씨가 돈 자랑을 해 우발적으로 범행했다”는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.
B씨는 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “추가 조사를 통해 구체적인 범행 경위 등을 확인할 방침”이라고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사