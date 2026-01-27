부산서 열린 WADA 총회, 경제효과 116억원 추산

생산·부가가치·고용효과 등 성과 확인

아시아 최초 개최, 글로벌 스포츠 외교 성과

국제행사 유치 통해 마이스 경쟁력 입증

2025년 12월7일 박형준 부산시장(왼쪽 다섯 번째)과 WADA 위톨드 반카 회장(왼쪽 네 번째)이 벡스코에서 클린스포츠 선언문 서명 후 기념 촬영을 하고 있다. /부산시 제공

부산시가 지난해 12월 부산에서 열린 세계도핑방지기구(WADA) 총회가 지역에 약 116억원의 경제적 파급효과를 가져온 것으로 분석됐다고 밝혔다. 개최 유치부터 준비·운영까지 시가 공을 들인 국제행사가 구체적인 성과로 이어졌다는 평가다.



부산시는 27일 오전 파라다이스 부산 호텔에서 ‘2025 세계도핑방지기구 총회 성과보고회’를 열고 총회 개최 성과를 공유했다. 보고회에는 김완상 부산시 체육국장을 비롯해 한국도핑방지위원회(KADA), 문화체육관광부, 벡스코 등 관계기관 관계자 40여명이 참석했다.



부산시와 부산연구원에 따르면, 지난해 12월 1일부터 5일까지 5일간 열린 WADA 총회로 ▲생산유발효과 79억원 ▲부가가치유발효과 37억원 ▲고용유발효과 44명 ▲취업 유발효과 63명 등 총 116억원 규모의 경제 효과가 발생한 것으로 추정됐다. 이번 분석에는 2025년 물가상승률이 반영됐다.



총회 참가자를 대상으로 한 만족도 조사에서도 긍정적인 평가가 이어졌다. 총회 전반에 대한 긍정 평가는 92.8%, 개최지 부산에 대한 긍정 평가는 90.7%로 집계됐다. 교통과 숙박, 도시 환경 전반에서 글로벌 마이스(MICE) 도시로서의 경쟁력을 재확인했다는 것이 시의 설명이다.



국제 스포츠 협력 측면에서도 의미 있는 성과가 도출됐다. 총회 마지막 날에는 세계도핑방지규약(WADA Code)과 국제표준 개정안, ‘부산선언(Busan Declaration)’이 공식 채택됐다. 부산선언에는 공정 경기 가치 수호와 국가 간 협력 확대, 선수 인권 보호 강화 등 도핑 방지를 위한 국제사회의 공동 의지가 담겼다. 이번 총회는 아시아에서 처음 열린 WADA 총회로, 2027년부터 적용될 새로운 반도핑 규약과 국제표준을 확정했다는 점에서도 상징성이 크다.



시는 이번 총회를 통해 형성된 국제 스포츠 협력 네트워크를 바탕으로 국제 규모 메가 스포츠 대회 유치와 스포츠 산업 활성화에 나설 계획이다. ‘2026 부산국제마라톤대회’를 비롯한 대형 국제 스포츠 행사 유치와 함께, 총회 유산 사업(레거시 사업)으로 아시아 청소년 클린스포츠 캠프도 추진한다. 캠프에는 아시아 개발도상국 청소년 선수와 WADA, KADA 선수위원들이 참여할 예정이다.



한편 세계도핑방지기구 총회는 6년 주기로 열리는 세계 최대 규모의 반도핑 국제행사로, 지난해 부산에서는 벡스코 일원에서 163개국 2천여 명의 글로벌 스포츠 인사가 참석한 가운데 개최됐다.



박형준 부산시장은 “이번 총회를 계기로 시민이 체감할 수 있는 실질적인 경제 효과를 창출하는 글로벌 스포츠 행사를 지속적으로 유치하겠다”며 “부산이 ‘생활체육 천국도시’이자 ‘클린 스포츠 허브도시’로 다시 한번 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



