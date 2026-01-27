[신간] 연애 소설이 나에게
연애 소설을 좋아한다고 말하기는 쉽지 않다. 그러나 우리의 마음에 오래 남는 이야기 가운데 상당수는 연애 소설이다. 에세이 〈연애 소설이 나에게〉는 이 모순에서 출발해 연애 소설이 보여주는 인간의 내밀한 얼굴을 찬찬히 들여다본다. 저자는 연애의 기쁨보다 그 이면의 균열과 흔들림에 주목하며 사랑이 사람을 어떻게 변화시키는지 묻는다.
책은 체홉, 존 파울즈, 이디스 워튼, 필립 로스 등의 작품을 다시 읽으며 우리가 왜 연애 소설에 마음을 빼앗기는지 탐색한다. 연애는 삶을 송두리째 흔드는 사건이자 한 사람을 다른 존재로 바꾸는 작은 파열이라는 해석이 이어진다. 저자는 이를 부서짐이 아닌 ‘쪼개짐’이라 부르며, 그 틈에서 비로소 자신을 다시 보게 된다고 말한다.
연애의 순간은 짧지만, 의미는 길게 남는다. 소설 속 인물들의 사랑과 실수는 우리의 기억과 감정을 건드리며 오래된 마음을 흔든다. 연애 소설은 인간의 어리석음과 불완전함을 드러내는 동시에, 그 자체로 인간을 더 깊이 이해하게 하는 통로라는 것이다.
〈연애 소설이 나에게〉는 연애 자체보다 연애를 바라보는 마음의 방식에 대한 에세이다. 연애 중인 이들뿐 아니라 연애를 잊었거나 멀리서 바라보는 이들에게도 문학을 통해 마음을 다시 여는 시간을 건넨다.
