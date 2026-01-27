부산은행, 양산에 디지털 전략 거점 ‘종합금융센터’ 오픈
상담 중심 디지털 영업 강화
지역 거점 대형화 전략 본격화
미래형 영업점 모델 제시
BNK부산은행이 영업점 대형화·거점화를 통해 지역 밀착형 금융서비스 강화에 나섰다.
BNK부산은행은 기존 양산금융센터를 확대 개편한 ‘양산종합금융센터’를 새롭게 출범했다고 27일 밝혔다. 영업점 경쟁력을 높이고 고객 중심의 맞춤형 금융서비스를 제공하기 위한 전략적 조치다.
양산종합금융센터는 양산 지역을 대표하는 초대형 메가점포로, 금융센터를 중심으로 양산동부지점과 양산서부지점, 개인금융지점 등 다수 점포 기능을 통합한 종합금융 거점이다. 고객 특성과 업종, 금융 수요를 반영한 지점별 전담 고객 제도를 운용해 보다 체계적이고 전문적인 금융 상담을 제공할 계획이다.
부산은행은 상담 중심 영업 환경을 핵심으로 센터를 설계했다. 새롭게 도입한 태블릿 뱅킹 시스템 ‘넥스비(NEXB)’를 통해 예적금과 대출, 신용카드, 수익증권 등 전 상품에 대한 종합 상담이 가능하며 디지털 상품 안내장을 활용한 종이를 쓰지 않는 상담으로 고객 편의성을 높였다.
또 디지털 예약 시스템과 화상 상담, 장정맥 생체 인증 등 다양한 디지털 금융 기술을 접목해 금융 접근성을 강화했다. 고객은 모바일을 통해 사전 예약과 방문 시간, 상담 직원을 지정할 수 있으며 대기 시간 단축과 사전 서류 작성 기능을 통해 보다 신속한 상담을 받을 수 있다.
부산은행은 출범 당일 고객을 초청해 디지털 금융서비스를 직접 시연하는 등 미래형 영업점 모델을 소개했다.
김용규 부산은행 경영기획그룹장은 “양산종합금융센터는 부산은행이 처음으로 선보이는 디지털 전략 거점 메가점포”라며 “앞으로도 금융 혁신을 통해 지역과 시민에게 차별화된 금융서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다. 부산은행은 이번 양산종합금융센터 출범을 시작으로 지역 거점 중심의 영업 전략과 디지털 기반 상담 서비스를 지속적으로 확대해 지역사회와 함께 성장하는 금융 파트너로서의 역할을 강화할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
