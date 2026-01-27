[신간] 모닝헬스가 나에게
15년간 이어온 모닝 헬스의 기록을 담은 에세이가 출간됐다. 신간 <모닝헬스가 나에게>는 거창한 목표나 극적인 변화 대신 출근 전 자투리 시간을 운동에 쓰기로 한 소박한 선택에서 출발한다. 저자는 이 작은 루틴이 몸과 마음을 지탱하고 삶의 균형을 회복하는 힘이 됐다고 말한다. 운동은 기적을 가져오지 않지만 매일을 버티게 하는 단단한 뼈대가 된다는 것이다.
헬스는 성취가 눈에 잘 띄지 않고 ‘재미없음’과의 싸움에 가깝다. 저자는 그 ‘재미없음’을 견디며 쌓아온 시간의 힘을 이야기한다. 팔굽혀펴기 한 번도 못 하던 사람이 어느 날 20개를 해내고 숨이 차던 몸이 어느 순간 달라졌음을 깨닫는 경험은 목표하지 않았기에 더 선명하게 다가온다. 꾸준함은 재능이 아니라 재미없는 순간을 견디는 힘이라는 메시지가 담겼다.
책은 운동을 비교와 평가에서 벗어난 세계로 그린다. 직장과 사회에서 끊임없이 비교당하는 삶과 달리 운동은 오직 나만의 속도로 쌓아갈 수 있는 영역이다. 저자는 꾸준함을 성취의 도구가 아닌 나를 나로 유지하는 통제감의 회복으로 정의한다. 헬스장에서 흘린 땀은 성과의 증명이 아니라 자신을 다시 세우는 기초공사라고 설명한다.
또한, 운동의 동기를 건강이나 의무에만 두지 않는다. 멋있으면 싶은 마음, 내가 원하는 모습으로 살고 싶은 욕망 역시 운동을 지속하게 하는 솔직한 이유라고 말한다. 운동은 몸을 만드는 동시에 자기 이미지를 회복하는 일이라는 것이다.
잡지 기자로 오래 일해온 저자 성영주는 마흔을 넘긴 지금까지 운동만큼은 해온 것을 후회한 적이 없다고 말한다. 숨 쉬고 밥 먹는 다음으로 오래 해온 운동을 통해 앞으로도 몸을 쓰는 사람으로 살고 싶다는 다짐이 이 책의 끝에 남는다.
성영주 지음. 몽스북. 1만1000원 (사진=몽스북)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사