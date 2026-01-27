부산항 연관산업 키운다… BPA-4개 기관 업무협약
부산시·해수청 등 5개 기관 참여
행정·인력·안전 분야 전방위 협력
부산항만공사가 부산항 연관산업 경쟁력 강화를 위해 관계 기관과 협력에 나섰다.
부산항만공사(BPA)는 27일 부산항만공사 사옥에서 부산지방해양수산청, 부산지방고용노동청, 부산시, 부산항만산업총연합회와 함께 부산항 연관산업 육성과 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 부산항 항만·물류산업의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화와 안전관리 역량 강화를 도모하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 5개 기관은 항만 연관산업에 대한 행정·제도적 지원을 비롯해 인력 수급 지원, 임금 체납 예방, 산업재해 예방 활동 등에 협력한다. 또 업계 공동 현안 해결을 위한 협력체계를 구축하고 현장의 목소리를 반영하기 위한 정기 간담회도 운영할 예정이다.
송상근 부산항만공사 사장은 “이번 업무협약을 통해 관계 기관들이 긴밀히 협력함으로써 항만 연관산업 현안을 해소하고 산업 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “지역경제 활성화에도 실질적인 도움이 되도록 협력을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
