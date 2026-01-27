국내 우주의학 연구자 한자리에… UNIST–DIRAMS 첫 심포지엄
우주방사선·의학 기반 공동 연 추진
동남권원자력의학원과 울산과학기술원(UNIST)이 국내 우주의학 연구 협력을 본격화한다.
동남권원자력의학원과 UNIST는 지난 26일 UNIST 산학협력관 마켓홀에서 ‘제1회 UNIST–DIRAMS 우주의학 심포지엄’을 공동 개최했다고 27일 밝혔다. 국내 우주의학 연구자들이 한자리에 모인 첫 공식 협력 행사로 평가된다.
이번 심포지엄은 우주의학과 우주방사선 분야의 최신 연구 동향을 공유하고 기관 간 공동연구 기반을 구축하기 위해 마련됐다. 행사에는 동남권의학원과 한국항공우주연구원, 우주항공청 관계자, 관련 연구자 등 80여명이 참석해 우주 환경이 인체에 미치는 영향을 중심으로 논의를 이어갔다.
행사는 박종래 UNIST 총장과 이창훈 동남권원자력의학원장의 환영사로 시작됐다. 두 기관장은 우주의학이 향후 우주 탐사와 장기 우주 체류 시대를 대비하기 위한 핵심 연구 분야라는 점을 강조했다.
기조 강연은 미국 UCLA 우주의학센터 소속 헤이그 아인타블리언(Haig Aintablian) 교수가 맡았다. 아인타블리언 교수는 우주 공간에서 인간이 겪는 생리적 변화와 이를 극복하기 위한 의학 연구의 중요성을 설명하며 향후 우주의학이 해결해야 할 과제를 제시했다.
이어 이만우 동남권원자력의학원 박사는 가속기 기반 방사선 연구 환경을 소개하며 부·울·경 동남권의 방사선 연구 인프라가 우주의학 발전에 이바지할 가능성을 설명했다.
오후 세션에서는 두 가지 주제를 중심으로 발표가 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 미소중력 환경이 인체에 미치는 영향을 다뤘다. 미토콘드리아 기능 변화와 면역 기능 저하, 우주 비행으로 인한 근 감소 문제와 이를 극복하기 위한 연구 성과가 공유됐다. 두 번째 세션에서는 우주방사선을 주제로, 방사선이 인체 건강에 미치는 영향과 함께 방사선 측정·피폭량 평가 기술, 검출기 개발 연구 사례가 소개됐다.
박종래 UNIST 총장은 “우주인은 미소중력과 우주방사선이라는 극한 환경에 노출될 수밖에 없다”며 “이런 환경에서도 임무를 수행하기 위해서는 우주의학 연구가 필수적이며, 이번 심포지엄을 계기로 지속 가능한 연구 협력망이 구축되길 기대한다”고 말했다.
이창훈 동남권원자력의학원장은 “우주의학은 단일 기관이나 전공만으로는 완성될 수 없는 융합 연구 분야”라며 “UNIST와 동남권원자력의학원이 방사선 연구 인프라와 임상의학 역량을 결합해 국내에서 상대적으로 부족했던 ‘방사선·의학 기반 우주연구’를 본격적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
