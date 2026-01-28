“입양 후 의료비 걱정 뚝”…여기서 건강지원 신청하세요 [개st상식]

개st상식은 반려동물에 관한 유익한 정보를 쉽고 재밌게 전달하는 코너입니다. 멍냥 집사부터 전문가까지. 동물분야 소식을 매일 받아보고 싶다면 개st상식을 구독해주세요.
유기동물 입양 이후 보호자들이 겪는 동물 의료비 부담 문제를 해소하고 건강 정보를 제공하기 위한 프로그램이 마련됐다. 국내 최대 유기동물 입양 플랫폼 포인핸드와 VIP동물의료센터가 오는 2월부터 운영하는 ‘건강지원 프로그램’이다.
건강지원 프로그램 적용 대상은 포인핸드를 통해 입양한 지 1년이 지나지 않은 유기동물로, 프로그램 신청시 유기동물의 건강검진과 질병 검사, 예방접종 비용 등을 할인받게 된다. 구체적인 할인율과 보호자의 실 부담 비용은 포인핸드 애플리케이션을 통해 개별적으로 확인할 수 있다.
포인핸드 앱에서 무료 멤버십을 가입한 후 건강지원을 신청하면, VIP동물의료센터가 이를 확인해 진료 예약이 확정된다.
조윤주 VIP동물의료센터 기업부설연구소장은 27일 “입양된 유기동물이 새로운 가정에 잘 정착하려면 보호자의 사랑뿐만 아니라 사회의 도움이 필요하다”며 “입양자의 경제적 부담을 덜고 반려동물의 건강상태를 조기에 확인하는 과정에 동참하기로 했다”고 밝혔다.
포인핸드 이환희 대표는 “입양 이후의 돌봄 과정에서 보호자들이 느끼는 불안과 부담이 여전히 크다”면서 “동물 의료와 돌봄이 자연스럽게 연결되는 구조를 구축해 더 많은 유기동물이 안정적인 가정을 찾길 기대한다”고 전했다.
이성훈 기자 tellme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지