부산은행, 은행 가기 전 모바일로 예약… 대기시간 줄인다

입력:2026-01-27 18:28
방문 시간 예약…대기번호표까지
창구 대기시간·혼잡도 완화 기대

부산 남구 BNK부산은행 본점 전경. /BNK부산은행 제공

BNK부산은행이 고객 대기시간을 줄이기 위한 ‘은행 방문 예약 서비스’를 도입한다.

BNK부산은행은 고객이 은행 방문 전 모바일을 통해 영업점과 방문 시간을 사전 예약할 수 있는 ‘은행 방문 예약 서비스’를 51개 영업점에서 시행한다고 27일 밝혔다.

이 서비스는 고객이 영업점 방문 전에 모바일로 예약을 진행하면 실시간 모바일 대기 번호표 발급과 함께 필요한 서류 작성까지 한 번에 처리할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 방문 당일 영업점에서의 대기시간을 크게 줄이고 보다 빠르고 효율적인 금융 상담이 가능해질 것으로 부산은행은 기대하고 있다.

고객은 원하는 영업점을 선택해 혼잡한 시간대를 피해 방문할 수 있으며 스마트폰이나 태블릿을 활용해 사전에 서류를 작성하면 창구에서의 대기시간도 추가로 단축할 수 있다.

부산은행은 이번 서비스 도입으로 영업점 내 혼잡도를 완화하고 고객 방문을 분산시켜 창구 업무 효율성과 전반적인 서비스 생산성을 함께 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

김용규 부산은행 경영기획그룹장은 “은행 방문 예약 서비스 도입으로 심층 상담이 필요한 고객과 단순 업무 고객을 구분해 보다 체계적으로 대응할 수 있는 프로세스를 마련했다”며 “앞으로도 지속적인 프로세스 혁신을 통해 고객 눈높이에 맞춘 차별화된 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

