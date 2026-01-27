HJ중공업, 영업이익 8배 ‘어닝 서프라이즈’

조선 수익성 개선에 자본잠식도 해소

친환경 선박·방산·MRO 삼박자 성과

5년 만에 최대 실적… 체질 전환 신호탄

부산 HJ중공업 영도조선소에 입항한 아멜리아 에어하트호 모습. HJ중공업의 첫 미 해군 MRO 선박이다. /HJ중공업 제공

HJ중공업이 지난해 영업이익을 전년 대비 8배 이상 끌어올리며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 조선부문 매출 확대와 이익구조 개선이 맞물리면서 단기 실적 반등을 넘어 재무구조 전반이 정상화 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.





HJ중공업이 26일 공시한 ‘매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경’에 따르면 2025년 매출 1조9997억원, 영업이익 670억원을 기록했다. 매출은 전년도 1조8859억원 대비 6% 늘었고, 영업이익은 824.8% 증가해 2024년(72억원)의 8배를 넘어섰다. 당기순이익도 514억원으로 884.6% 늘었다.



HJ중공업이 500억 원대 영업이익을 기록한 것은 2020년 이후 5년 만이다. 실적 개선의 중심에는 조선 부문이 있다. 2022년 당시 전체 매출의 18%까지 낮아졌던 조선 부문 매출 비중은 업황 회복과 함께 빠르게 반등해 지난해에는 전체 매출의 절반가량을 차지했다.



이익구조도 달라졌다. 국제해사기구(IMO)의 탄소 감축 규제 강화로 친환경 선박 발주가 늘자, 메탄올 추진 컨테이너선과 LNG 추진 컨테이너선, LNG 벙커링선 등 고부가·친환경 선박 위주의 선별 수주 전략이 수익성을 끌어올렸다는 분석이다.



이 같은 실적 개선은 재무구조 정상화로도 이어졌다. 전년도 자본총계가 자본금을 밑돌며 17.5%의 자본잠식률을 기록했지만, 올해는 자본총계가 6696억원으로 늘어나 자본금(4515억원)을 웃돌았다. 영업이익과 순이익 개선에 힘입어 자본잠식 상태에서 벗어났다. 같은 기간 부채총계는 1조8610억원에서 1조8131억원으로 줄어 재무 안정성도 함께 개선됐다.



건설 부문 역시 지난해 2조5000억 의 수주를 기록하며 연간 목표를 초과 달성했다. 방산 분야에서는 해군이 발주한 신형 고속정(PKX-Β) 32척과 공기부양식 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 8척을 전량 수주·건조하며 안정적인 성장세를 뒷받침했다. 연말에는 3800억 원 규모의 고속정 4척과 해경의 1900t급 다목적 화학방제함을 수주해 3년 이상 안정적인 건조 물량도 확보했다.



중장기 성장 동력도 마련했다. HJ중공업은 올해 초 미 해군과 마스터 선박 수리 계약(MSRA·Master Ship Repair Agreement)를 체결하며 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장에 본격 진입했다. MSRA는 미 해군이 인증하는 정비 자격으로, 이를 보유한 조선소는 지원함은 물론 전투함과 호위함까지 포함한 주요 함정의 MRO 사업에 참여할 수 있다.



HJ중공업 관계자는 “친환경 선박 수요 확대에 따른 업황 개선이 이어지고 있고, 미 해군 MRO 사업 성과도 점차 가시화될 것으로 기대한다”며 “차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 수익성 강화와 미래 성장 동력 확보에 주력하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



