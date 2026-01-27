시사 전체기사

[속보] 李대통령, 이해찬 前총리 빈소서 조문…국민훈장 무궁화장 추서

입력:2026-01-27 18:13
수정:2026-01-27 18:15
지난해 5월 31일 세종특별자치시 나무그늘광장에서 유세에 나선 이재명 대통령과 악수하는 이해찬 전 총리 모습. 연합뉴스

이재명 대통령은 27일 오후 고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소를 찾아 조문하고 고인을 추모했다.

이 대통령은 이날 부인인 김혜경 여사와 함께 이 전 총리의 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장을 찾아 유족을 위로했다.

특히 정부는 이 전 총리에게 국민훈장 무궁화장을 추서하기로 했으며, 이 대통령이 직접 훈장을 들고 빈소로 향했다.

국민훈장은 정치·경제·사회·교육·학술 분야에 공적을 세워 국민의 복지향상과 국가발전에 기여한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여된다.

무궁화장은 5등급으로 구분되는 국민훈장 가운데서도 가장 높은 1등급 훈장에 해당한다.

앞서 이 대통령은 지난 25일 이 전 총리의 별세 소식이 전해지자 페이스북에 남긴 글에서 “민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”며 애도의 뜻을 밝힌 바 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

