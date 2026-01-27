파주시, 다문화 특화 다함께돌봄센터 내달 본격 운영
경기 파주시는 오는 3월부터 다문화 가족 밀집 지역의 돌봄 공백 해소를 위해 신산초등학교 내 ‘다문화 특화 다함께돌봄센터’를 조성하고 본격 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.
이번 센터는 교육발전특구 파주 특화사업의 일환으로, 광탄면 신산초등학교 별관 3층 유휴교실 3실을 활용해 조성됐다. 파주시 최초의 학교 내 다함께돌봄센터로, 다문화 아동의 특성을 반영한 맞춤형 돌봄과 교육 서비스를 제공한다.
신산초등학교는 전체 학생 중 약 35%가 다문화 학생으로, 그동안 지역 내 다문화 아동을 위한 체계적인 돌봄과 교육 지원 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 2025년 광탄면 이동시장실을 통해 다함께돌봄센터 설치에 대한 주민 요구가 공식화되면서, 파주시는 지역 수요를 반영한 다문화 특화 돌봄시설 조성에 나섰다.
파주시는 지난해 12월 위탁 운영기관 선정을 마쳤으며, 오는 3월부터 만 6세에서 12세까지 초등학생 25명 내외를 대상으로 센터를 운영할 계획이다. 센터에서는 한글 교육과 이중언어 교육, 문화 적응 프로그램 등 다문화 아동을 위한 특화 교육과 돌봄 서비스가 제공된다.
운영 과정에서는 신산초등학교 내 기존 학교 돌봄교실과의 연계를 통해 돌봄 수요를 효율적으로 분산한다. 학교 돌봄교실은 저학년 위주로 운영하고, 다함께돌봄센터는 고학년과 돌봄 초과 수요 아동을 중심으로 배정해 돌봄 중복을 방지하고 사각지대를 최소화할 방침이다.
시는 앞서 개소한 교하도서관 내 책문화특화 늘봄거점센터와 함께, 이번 다문화 특화 다함께돌봄센터 조성을 통해 지역 특성을 반영한 파주형 돌봄 체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “다문화 특화 다함께돌봄센터는 북파주 구도심 지역의 돌봄 공백을 해소하고 다문화 아동의 안정적인 성장을 지원하는 핵심 거점이 될 것”이라며 “앞으로도 책임돌봄을 강화해 삶이 행복한 가족도시 파주를 만들어가겠다”고 말했다.
