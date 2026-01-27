눈시울 붉힌 정청래, 흐느낀 김민석…故 이해찬 빈소 첫날

유시민 전 노무현재단 이사장이 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 고 이해찬 전 국무총리의 빈소를 조문하고 있다. 사진공동취재단

고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소가 27일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 차려지자 정치권을 비롯한 각계 조문이 시작됐다.

서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에 이재명 대통령, 문재인 전 대통령, 권양숙 여사 근조화환이 놓여있다. 사진공동취재단

정청래 더불어민주당 대표가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 고 이해찬 전 국무총리의 빈소를 지키며 조문객을 맞이하고 있다. 사진공동취재단

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 김민석 국무총리(왼쪽), 정청래 더불어민주당 대표가 조문객을 맞이하고 있다. 사진공동취재단

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 (왼쪽부터)김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김부겸 전 국무총리가 조문객을 맞이하고 있다. 사진공동취재단

우 의장은 조문 후 기자들과 만나 “우리나라 민주주의의 산증인이고 역대 민주정부를 만드는 데 큰 기여를 하신 분”이라며 “

나라를 제대로 세우고 힘이 약한 사람들을 제대로 보호하는 정치는 그분의 뜻이었다. 저희가 잘 이어가야겠다”고 강조했다.

한병도 원내대표(가운데) 등 더불어민주당 원내지도부가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에 조문하고 있다. 왼쪽부터 전용기 원내 소통수석부대표, 한 원내대표, 천준호 운영수석부대표. 사진공동취재단

정 대표와 6선의 조정식 대통령 정무특보는 사실상 상주 역할을 맡아 조문객들을 맞이했다.

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 한 시민이 조문하고 있다. 사진공동취재단

한명숙 전 국무총리는 유 전 이사장이 흐느끼며 품에 안기자 등을 다독였다.

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련된 가운데 우상호 전 청와대 정무수석이 조문하고 있다. 사진공동취재단

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 정대철 대한민국헌정회장이 헌화하고 있다. 사진공동취재단