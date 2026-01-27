눈시울 붉힌 정청래, 흐느낀 김민석…故 이해찬 빈소 첫날
고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소가 27일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 차려지자 정치권을 비롯한 각계 조문이 시작됐다.
이 전 총리 영정 사진이 놓인 빈소에는 이재명 대통령, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 문재인 전 대통령 등의 화환이 놓였다.
빈소가 차려진 이후 유가족 분향을 시작으로 우 의장과 김 총리, 정 대표가 조문했다.
이들은 고인의 영정 사진 앞에서 비통한 표정으로 두 차례 절을 올리고 깊숙이 허리를 숙였다.
유가족을 위로하던 김 총리는 흐느껴 울었고, 정 대표도 눈시울을 붉혔다. 우 의장 역시 눈물을 흘리며 영정 사진을 바라봤다.
우 의장은 조문 후 기자들과 만나 “우리나라 민주주의의 산증인이고 역대 민주정부를 만드는 데 큰 기여를 하신 분”이라며 “나라를 제대로 세우고 힘이 약한 사람들을 제대로 보호하는 정치는 그분의 뜻이었다. 저희가 잘 이어가야겠다”고 강조했다.
정 대표와 6선의 조정식 대통령 정무특보는 사실상 상주 역할을 맡아 조문객들을 맞이했다. 이언주·황명선 최고위원과 김태년·김영배 의원 등 민주당 의원들 50여명도 고인에게 마지막 인사를 건넸다. 김성환 기후에너지환경부 장관, 윤호중 행정안전부 장관 등도 빈소를 찾았다.
한병도 민주당 원내대표은 조문 후 “엄혹한 시절에 민주주의를 이뤄내고 역대 민주 정부를 창출하는 데에 가장 중심적인 역할을 해주셨다”며 “그렇게 쌓은 업적이 내란 때문에 많이 무너진 상황에서 대한민국 민주주의가 다시는 흔들리지 않도록 노력하겠다”고 했다.
고인의 서울대 운동권 후배이자 정치적 동지인 ‘원조 친노(친노무현)’ 유시민 작가도 조문하며 눈물을 흘렸다. 한명숙 전 국무총리는 유 전 이사장이 흐느끼며 품에 안기자 등을 다독였다.
빈소에는 권양숙 여사와 안희정 전 충남도지사, 정세균 전 국무총리, 김두관 전 경남도지사, 우상호 전 청와대 정무수석, 김동연 경기도지사도 모습을 드러냈다.
우 전 정무수석은 “1980년대 민주화운동부터 민주당에서 함께 정치한 후배로서 침통하고 황망할 따름”이라며 “큰 거목이 가셨는데 이분의 큰 뜻이 계속 후배들에게 이어지길 소망한다”고 했다.
장례는 오는 31일까지 민주평통과 민주당 공동 주관하에 기관·사회장으로 치러진다. 정부는 이 전 총리의 장례를 사회장으로 진행하되 대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합하기로 했다.
이 전 총리는 베트남 출장 중이던 지난 23일 건강이 악화해 현지 병원에서 치료를 받았으나 의식을 회복하지 못하고 별세했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
