부산시, 와상장애인 사설구급차 이용비 지원…왜?

편도 5000원만 부담… 나머지는 시 지원

병원·재활 치료 이동, 공공이 비용 부담

두리발 병행 운영으로 이동 사각지대 보완



부산시가 휠체어를 사용한 이동이 어려운 와상장애인의 병원 진료와 재활 치료를 위한 이동 부담을 줄이기 위해 사설 구급차 이용 비용을 지원한다. 중증도에 따라 공공이 직접 운영하는 특별교통수단만으로는 안전한 이동에 한계가 있다는 판단에서다.



28일 부산시에 따르면 와상장애인은 특별교통수단인 두리발을 이용하기 어려운 경우 시와 운행 협약을 맺은 사설구급차량을 이용할 수 있다. 이때 이용자가 부담하는 비용은 편도 기준 5000원이다. 나머지 비용은 시가 지원한다. 일반적인 사설 구급차 요금은 이동 거리 10㎞ 기준 7만~7만5000원 수준으로 알려졌다.



아울러 시는 다음 달 2일부터 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 특별교통수단 두리발에 이동식 간이침대 설비를 도입해 와상장애인 이동지원서비스를 시행한다. 이를 위해 현대 쏠라티 특장차 1대를 이동식 간이침대형 구조를 갖춘 특수차량으로 개조해 투입했다. 와상형 두리발 이용 요금은 이동 거리 10㎞ 기준 약 1만원이며, 장애인 이용자 부담금은 사설구급차와 동일하게 편도 5000원이다.



시는 직접 운영 차량과 함께 사설구급차를 병행하는 이유로, 와상장애인의 상태에 따라 보다 전문적인 의료 장비와 ·안전 관리가 필요한 경우가 있다는 점을 들었다.



지원 대상은 부산시에 주민등록이 된 보행상 중증 와상장애인으로, 월 4회까지 이용할 수 있다. 사설구급차를 이용하려는 와상장애인은 다음 달 2일부터 부산 장애인콜택시 두리발 누리집과 콜센터를 통해 보행상 중증 와상장애인으로 회원 등록을 한 뒤, 이용일 7일 전부터 1일 전까지 사전 예약하면 된다. 신청이 접수되면 부산시설공단이 운영하는 콜센터에서 이용자의 상태와 이동 여건 등을 고려해 차량을 배정한다.



다만 직접 운영하는 두리발 차량과 비교해 사설구급차 이용 시 공공 부담 비용이 크게 차이 나는 만큼, 향후 이용 수요와 비용 구조에 대한 지속적인 점검이 필요하다는 지적도 나온다. 시는 부산 지역 와상장애인 규모를 100명 이하로 추정하고 있으며 실제 신청 현황을 지켜보고 운영 방식을 검토해 나갈 방침이다.



부산시 관계자는 사설구급차 병행 운영에 대해 “와상장애인은 중증도 편차가 크고, 산소 공급 등 안전 관리가 필요한 경우도 있어 민간 구급차 이용이 더 적합한 사례가 있다”며 “부산의 지형 특성상 경사로와 굴곡 구간이 많은 점도 고려했다”고 설명했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



