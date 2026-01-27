시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 27일)

입력:2026-01-27 17:31
1월 27일 화요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 제주 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 2도, 청주 -1도, 대전 1도, 전주 2도, 광주 2도, 대구 3도, 부산 6도, 제주 4도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -10.0도, 인천 -10.0도, 수원 -11.0도, 춘천 -14.0도, 강릉 -9.0도, 청주 -11.0도, 대전 -10.0도, 전주 -7.0도, 광주 -6.0도, 대구 -7.0도, 부산 -3.0도, 제주 1.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

