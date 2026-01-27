연천군, 공설동물장묘시설 주민지원 근거 마련 촉구

“반려동물 장례는 필수 인프라”

국회에 동물보호법 개정 건의

김덕현 연천군수가 지난 23일 김성원 의원과 함께 국회를 방문해 농림축산식품해양수산위원회 소속 김선교 의원을 만나 동물보호법 개정을 건의하고 있다. 연천군 제공

경기 연천군이 공설동물장묘시설 주변지역 주민 지원을 위한 법적 근거 마련을 촉구하며 국회에 동물보호법 개정을 공식 건의했다.



연천군은 지난 23일 김덕현 연천군수가 지역구 국회의원인 김성원 의원과 함께 국회를 방문해 농림축산식품해양수산위원회 소속 김선교 의원에게 동물보호법 개정 건의문을 전달했다고 27일 밝혔다. 이번 건의는 공설동물장묘시설 설치·운영 과정에서 반복적으로 발생하는 주민 갈등을 제도적으로 해소하기 위한 취지다.



연천군이 제안한 개정안의 핵심은 공설동물장묘시설 주변지역 주민 지원에 대한 법적 근거를 명확히 규정하는 것이다. 이를 통해 지자체 조례에 따른 체계적인 주민 지원이 가능해지고, 지역 주민과의 상생 협력 기반을 구축함으로써 사업 추진의 안정성과 지속가능성을 확보하겠다는 구상이다.



현재 반려동물 장례에 대한 사회적 수요는 지속적으로 증가하고 있지만, 전국에서 공설동물장묘시설을 운영 중인 곳은 단 1곳에 불과하다. 이는 주민 지원에 대한 명확한 법적 근거가 없어 공공이 주도하는 시설임에도 지역 주민의 반대와 갈등이 반복돼 온 데 따른 것으로 분석된다.



군 관계자는 “일반 장사시설은 관련 법령에 주민 지원 규정이 마련돼 있어 조례를 통해 갈등을 효과적으로 관리하고 있다”며 “반려동물 양육 가구가 1500만명을 넘어선 지금, 동물 장례는 선택이 아닌 필수적인 사회 인프라”라고 강조했다. 이어 “동물보호법 개정을 통해 주민 지원 근거가 마련되면 지역 갈등을 사전에 예방할 수 있을 뿐 아니라, 공공이 주도하는 안전하고 품격 있는 반려동물 장례문화 정착에도 크게 기여할 것”이라고 덧붙였다.



한편, 연천군은 서울시와 협력해 반려동물테마파크와 추모관 조성 사업을 추진 중이며, 지난 15일에는 농림축산식품부를 방문해 사업 현황을 공유하고 관련 법령 개정의 필요성을 설명한 바 있다. 해당 동물보호법 개정안은 지난해 12월 국회 농해수위에 회부됐으며, 향후 전체회의를 거쳐 본회의에 상정될 예정이다.



연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



