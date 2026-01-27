‘제2의 골드 러시’ 금값 치솟자 남아공 신규 금광 개발
금값이 온스당 5000달러(약 724만원)를 돌파하며 고공행진을 이어가자 한동안 투자자들의 관심 밖으로 밀려났던 남아프리카공화국 금광 산업에도 관심이 쏠리고 있다.
26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 금값 폭등 덕분에 쇠락해가던 남아공 금광에 활기가 돌고 있다고 보도했다.
남아공은 20세기 오랜 기간 세계 최대 금 생산국으로 ‘금 수도’로도 불렸으나, 2007년 이후 채굴 산업이 쇠퇴하며 세계 12위권으로 밀려났다. 낡고 깊은 광산 구조 탓에 채굴 비용과 위험성이 높고, 강성 노조와 기계화 부족 등이 투자 기피 요인으로 꼽혔다.
하지만 최근 금값이 천정부지로 치솟자 상황이 반전됐다. 채산성이 개선되면서 15년 만에 신규 지하 금광인 ‘칼라 섈로즈’가 문을 열었다.
요하네스버그 인근에 있는 이 금광은 1억 달러(약 1448억원)가 투입돼 지난해 10월 첫 채굴을 시작했다. 현재 시가로 약 45억 달러(약 6조5000억원) 규모의 금이 매장돼 있는 것으로 추산된다.
기존 남아공 광산들과 달리 지하 60m에서 시작해 최대 850m까지만 파고 들어가는 비교적 얕은 깊이와 현대식 채굴 기술 도입으로 손익분기점은 온스당 1291달러(약 178만원)까지 떨어진 상황이다.
칼라 섈로즈 금광은 올해 연말까지 인력을 400명으로 늘리고, 올해 6000온스를 시작으로 2029년에는 연간 7만 온스 생산을 목표로 하고 있다. 광산의 수명은 약 17년으로 예상된다.
WSJ은 비록 생산량 자체가 시장 판도를 뒤집을 수준은 아니지만, 침체됐던 남아공 광업계에 활력을 불어넣는 상징적인 신호가 되고 있다고 분석했다.
실제로 기존 대형 광산 기업들의 움직임도 분주해졌다. 남아공 1위 채굴 기업 하모니 골드는 세계 최심도 금광인 음포넹 광산을 확장해 수명을 20년 더 연장하기로 했고, 2위 기업 시바녜-스틸워터는 중단됐던 번스톤 금광의 채굴 재개를 검토 중이다.
이러한 ‘골드 러시’는 전 세계적인 추세다. S&P 글로벌 에너지 통계에 따르면 2025년 전 세계 금광 탐사 예산은 전년 대비 11% 증가한 615억 달러(약 89조원)에 달했다. 세계 1위 기업 뉴몬트는 오는 10월 가나 아하포 노스 금광에서 상업 생산을 시작하며, 2위 배릭 마이닝은 미국 네바다주 포마일 광산 개발에 착수한다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사