경찰, ‘혐중·부정선거’ 현수막 대량 게시 단체 대표 압수수색
경찰이 혐중 정서와 부정선거 의혹을 조장하는 현수막 달기 운동을 벌여온 단체 대표에 대한 강제수사에 착수했다.
27일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 이날 경기 용인에 있는 ‘애국현수막’ 대표 김모씨의 자택 등을 압수수색했다. 이번 압수수색은 지난해 중앙선거관리위원회가 원외정당 ‘내일로미래로’ 대표 등을 정치자금법 위반 혐의로 고발한 것과 관련됐다.
경찰은 이들이 신고되지 않은 계좌로 정치자금을 수수하고, 이 중 일부를 부정선거 의혹 등을 조장하는 내용의 현수막 제작에 지출한 것으로 보고 있다.
정치자금법은 법이 정하지 않은 방법을 통해 정치자금을 기부받을 수 없도록 하며, 정치자금은 회계책임자가 선관위에 신고된 하나의 계좌로만 지출해야 한다. 애국현수막은 내일로미래로 측 계좌를 통해 후원금을 모금하고 현수막을 붙이는 활동을 한 것으로 전해졌다.
해당 단체는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “내일로미래로당과는 더 이상 협력하기 어렵게 됐다”며 “앞으로는 내일로미래로당 명의 계좌로 애국현수막 후원금을 입금하지 말아달라”고 밝혔다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
