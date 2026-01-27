정명근 화성특례시장 “‘특별한 도시, 더 화성답게’ 200만 시대 시민과 함께”

정 시장은 먼저

4개 구청시대는 생활권 중심의 행정체제의 출발점이라며 ‘내 집 앞 30분 행정생활권’ 시대를 여는 핵심 기반이라고 의미를 부여했다.

그는 시청은 도시의 종합적인 방향을 설계하고, 구청은 4개 생활권별 특성에 맞춘 행정을 실행하며, 읍·면·동은 현장 밀착 서비스를 제공하는 구조로 세분화해, 시민 접근성과 행정 속도를 높이겠다는 구상이다.

반도체·바이오·모빌리티 등 3대 첨단산업 기반을 바탕으로 25조원 규모의 기업투자 유치와 2307억원 규모의 창업투자펀드를 통해

로봇 분야 유망 벤처·스타트업을 유니콘 기업으로 육성해 나가겠다”고 했다.

“화성예술의전당과 화성동탄중앙도서관을 비롯해, 화성시립미술관, 국립고궁박물관 분관, 화성국제테마파크, 보타닉가든 화성 등 생활권 곳곳으로 확장되는 문화 인프라를 바탕으로 역사·문화·자연이 어우러진 체류형 관광도시로 도약한다”고 했다.

전국 최초 단독 아이돌봄센터 운영, 청년 내:일(job) 응원금, 의료·요양·돌봄·주거를 원스톱으로 지원하는 바로이웃 통합돌봄, 화성시니어플러스센터·시립화성실버드림센터 등 어르신 돌봄 강화 등 생애주기별 맞춤형 지원을 강화하겠다면서 “