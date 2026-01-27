‘돌격대장’ 황유민, LPGA투어 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 출전
디펜딩 챔피언 김아림 등 韓 6명 출전
세계랭킹 1, 2위 티띠꾼과 코다 격돌
황유민(22·롯데)이 미국여자프로골프(LPGA)투어에 공식 데뷔한다.
29일(현지시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프&컨트리클럽(파72·6624야드)에서 열리는 2026시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스(총상금 210만달러)가 출전 무대다.
이 대회는 지난 2년간 LPGA투어 대회에서 우승한 선수들만 출전하는 ‘왕중왕전’ 성격으로 치러진다.
‘돌격대장’ 황유민은 지난해 10월 미국 하와이주에서 열린 LPGA투어 롯데 챔피언십에 스폰서 초청으로 출전, 덜컥 우승해 LPGA투어 직행 카드를 손에 넣어 이 대회 출전 자격을 획득했다.
베트남에서 동계 전훈을 마친 황유민은 LPGA 투어 중계 방송사인 SPOTV를 통해 “공격적인 플레이를 좋아해 공격적으로 나설 수 있는 코스에서는 과감히 공략하되, 전략이 필요한 상황에서는 돌아가는 선택도 하면서 유연한 골프를 하겠다”는 전략을 밝혔다.
이 대회 역대 한국인 우승자는 작년에 은퇴를 선언한 2019년 초대 챔프 지은희(39), 그리고 작년 챔피언 김아림(30·메디힐) 등 2명이다.
총 39명의 출전 선수 중 한국 선수는 대회 2연패 도전에 나선 김아림과 황유민 외에 유해란(24·다올금융그룹), 양희영(36·키움증권), 임진희(27), 이소미(26·이상 신한금융그룹) 등 총 6명이다.
작년 BMW레이디스 챔피언십 우승자인 김세영(33·스포타트)은 이 대회를 건너 뛰고 2월 태국 파타야에서 열리는 LPGA혼다 타일랜드로 시즌을 시작한다.
세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)과 2위 넬리 코다(미국)의 자존심을 건 일전도 관전 포인트다. 티띠꾼은 작년에 3승을 거둬 코다를 제치고 올해의 선수상, 상금왕, 평균타수상 등 3관왕을 차지했다.
반면 코다는 작년에 단 1승도 거두지 못하고 2인자 신세로 전락했다.
세계랭킹 4위 야마시타 미유(일본), 5위 찰리 헐(영국), 6위 리디아 고(뉴질랜드)도 강력한 우승 후보다.
LPGA투어 2026시즌은 이 대회를 시작으로 총 31개의 정규 대회(메이저대회 5개 포함), 총상금 1억3200만달러(약 1915억원) 규모로 대장정에 돌입한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
