‘돌격대장’ 황유민, LPGA투어 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 출전

디펜딩 챔피언 김아림 등 韓 6명 출전

세계랭킹 1, 2위 티띠꾼과 코다 격돌

작년 LPGA투어 롯데 챔피언십에서 우승한 황유민. 황유민 인스타그램

29일(현지시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프&컨트리클럽(파72·6624야드)에서 열리는 2026시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스(총상금 210만달러)가 출전 무대다.

이 대회 역대 한국인 우승자는 작년에 은퇴를 선언한 2019년 초대 챔프 지은희(39), 그리고 작년 챔피언 김아림(30·메디힐) 등 2명이다.

LPGA투어 2026시즌은 이 대회를 시작으로 총 31개의 정규 대회(메이저대회 5개 포함), 총상금