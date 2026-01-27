충청권 지자체, 수도권 생활폐기물 유입 공동 대응한다
충청권 4개 시·도는 수도권에서 유입되는 생활폐기물을 막기 위해 공동 대응하기로 했다.
대전시·세종시·충북도·충남도는 27일 세종에 있는 충청권광역연합 회의실에서 ‘수도권 생활폐기물 유입에 대한 충청권 공동 대책 실무회의’를 열고 이같이 발표했다.
4개 시·도는 수도권 생활폐기물 유입을 제한하기 위해 쓰레기 유입 동향 상시 모니터링·정보 공유, 불법·편법 반입 의심 처리업체 공동 점검·단속 협력 등을 추진하기로 했다.
또 생활폐기물 공공처리시설을 확충하고, 폐기물관리법 제5조의2에 따라 발생지 처리 원칙을 고수하기로 했다.
앞으로 정례 협의체를 가동해 공동 대응 수위를 단계적으로 조정해 나아갈 계획이다.
충청권 4개 시·도 관계자는 “생활폐기물 발생지 지자체와 위탁 주체의 책임을 명확히 하겠다”며 “지역 부담을 가중시키는 반입 시도에 대해 원칙에 따라 대응할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사