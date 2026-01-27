순창장류축제, 문체부 ‘2026~2027 문화관광축제’ 선정

주민 참여·체험 중심 운영 성과 인정

문화관광축제로 선정된 제20회 순창장류축제. 순창군 제공

순창군 관계자는 “주민 참여와 공정한 운영, 체험 중심 콘텐츠가 축제 경쟁력으로 이어졌다”며 “앞으로 지역 관광자원과 연계한 체류형 프로그램을 강화해 문화관광축제의 위상을 높여가겠다”고 말했다.