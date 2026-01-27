순창장류축제, 문체부 ‘2026~2027 문화관광축제’ 선정
주민 참여·체험 중심 운영 성과 인정
전북 순창군 대표 축제인 순창장류축제가 문화체육관광부가 지정하는 ‘2026년 문환광축제’에 최종 선정됐다. 이에 따라 2026년 국비 지원을 받게 되며 2027년에는 축제의 지속성과 상징성을 인정받아 ‘명예관광축제’로 전환된다.
27일 순창군에 따르면 문화체육관광부는 최근 2년간 전국 축제를 대상으로 콘텐츠 경쟁력, 지역 주민 참여도, 관람객 만족도, 바가지요금 근절 노력 등을 종합 평가해 문화관광축제를 선정했다. 순창장류축제는 주민이 직접 참여한 먹거리 운영의 투명성과 체험형 콘텐츠, 친환경 운영 방식에서 높은 평가를 받았다.
체험형 콘텐츠로는 ‘순창고추장 임금님 진상행렬’ ‘고추장·메주 만들기 체험’ ‘전통장문화학교’ ‘발효나라 1997’ 등이 운영됐다. 전통 장문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.
순창군 관계자는 “주민 참여와 공정한 운영, 체험 중심 콘텐츠가 축제 경쟁력으로 이어졌다”며 “앞으로 지역 관광자원과 연계한 체류형 프로그램을 강화해 문화관광축제의 위상을 높여가겠다”고 말했다.
순창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
