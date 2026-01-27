서울시 “정부 ‘이주비 대출 규제’로 3만1000세대 공급 차질”
올해 이주를 앞둔 정비사업 구역 43곳 중 39곳이 정부의 대출 규제 정책으로 이주비 조달에 차질을 빚고 있는 것으로 나타났다. 이주는 정비사업에서 착공 전 마지막 단계로 계획세대수로 보면 약 3만1000호에 대한 공급 지연이 우려되는 상황이다.
서울시는 27일 올해 이주를 앞둔 정비사업 구역 43곳을 조사한 결과 91%에 달하는 39곳이 대출규제로 사업지연 위기에 직면해있다고 밝혔다. 세부적으로 재개발·재건축 24곳, 모아주택 등 소규모주택정비사업 15곳이다. 계획세대수로는 3만1000호에 이른다.
현재 정부는 지난해 6·27, 10·15 부동산 대책 발표를 통해 1주택자 담보인정비율(LTV) 40%, 다주택자 LTV 0%, 대출 한도 6억원의 규제를 적용 중이다.
서울시는 이 같은 규제로 조합원들이 이주에 필요한 자금을 확보하지 못하면서 정비사업 전체가 지연되고 있다고 보고 있다. 이주가 이뤄져야 건물을 허물고 착공에 들어갈 수 있기 때문이다.
조합들은 이주비 마련을 위해 백방 뛰고 있지만, 상황이 녹록치 않은 분위기다. 시공사 보증을 통해 제2금융권 추가대출을 검토 중인 곳도 있지만, 이 경우 높은 금리에 의한 이자비용 부담이 불가피하다.
아예 이마저도 어려운 곳도 있다. 중랑구 면목동 A모아타운 구역의 경우 시공사가 신용도 하락 우려 등을 이유로 조합에 지급 보증 불가 입장을 통보하면서 사업 추진에 난항을 겪고 있다. 이런 곳이 3곳은 더 있다.
서울시 관계자는 “강남권 등 대규모 사업장은 상대적으로 추가 이주비 조달이 가능하지만, 중·소규모 사업장은 기본 이주비보다 3~4%포인트 이상 높은 금리를 감수해야 한다”며 “사업지역, 규모, 시공사에 따라 자금조달 여건이 양극화하고 있다”고 말했다.
서울시는 이날 이 같은 내용의 피해 현황을 국토교통부에 전달하며 이주비 LTV 70% 상향 등 대출규제 조정을 건의했다. 시는 앞서 지난 22일에도 국토부와의 실무협의체에서 이주비 대출을 일반 주택담보대출과 분리해 적용해 줄 것을 요청한 바 있다.
최진석 서울시 주택실장은 “이주비 대출은 주택공급을 위한 필수 ‘사업비용’으로 인식하고 정책적 패러다임을 시급히 전환해야 한다”고 말했다.
