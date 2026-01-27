송봉준 부장검사 사의 “제도 미비, 검찰 능력부족 비치지 않길”
대규모 검찰 중간간부 인사 앞두고 줄줄이 사표
검찰 중간간부 인사가 임박한 가운데 송봉준(사법연수원 36기) 서울중앙지검 공공수사2부 부장검사가 사의를 표명했다. 송 부장검사는 “많은 변화 속에서 제도의 미비점이 검찰의 능력 부족으로 비춰지거나 검찰 구성원의 더 큰 희생이 필요한 구조로 바뀌질 않길 바란다”고 밝혔다.
송 부장검사는 27일 검찰 내부망(이프로스)에 올린 사직 인사 글에서 “제가 검사가 된 이래 우리에게 기대되는 업무처리 수준과 달리 수사 환경과 제도는 계속 열악해졌고, 그 간격은 검찰 구성원의 열정과 희생, 사명감으로 극복할 수밖에 없었다”며 “하지만 날로 복잡해지는 세상의 변화 속에서 시스템의 우위가 아닌 개인의 역량으로 사건을 해결하기가 더 이상은 쉽지 않다”며 이같이 밝혔다.
송 부장검사는 “검사는 갖추어야 할 능력이 다양하면서도 깊고, 요구되는 도덕 수준도 성직자와 다를 바 없었다”며 “신속히 해야 하면서도 한건 한건 소홀히 할 수 없는 노릇이었다. 힘이 되어준 선후배, 수사관님 등에게 진심으로 감사한다”고 적었다.
송 부장검사는 대검 선거수사지원과장, 법무부 공안기획과 검사, 금융경제범죄 전담인 부산지검 동부지청 형사3부장을 역임했다. 그는 공안·반부패 사건을 수사 대전지검 형사4부장으로 문재인정부의 ‘통계조작 의혹 사건’을 수사해 김수현 김상조 전 대통령정책실장 등을 기소했었다. 김건희 특검에서 수사 2팀장을 역임하며 김 여사의 코바나콘텐츠 특혜 의혹 등을 수사했다.
이르면 오는 29일 단행될 것으로 알려진 검찰 중간간부 인사를 앞두고 검사들의 사표가 줄을 잇고 있다. 쌍방울 대북송금 사건 수사를 지휘했던 서현욱(35기) 부장검사, 홍용화(35기) 인천지검 부천지청장 직무대리(차장검사), 최재만(36기) 중앙지검 형사3부 부장검사가 사의를 표명했다.
이번 인사는 지난 검사장 인사 때보다 큰 폭의 인사가 단행될 것으로 보인다. 한 검찰 간부는 “중앙지검 차장검사와 부장검사들을 비롯해 대규모 인사가 이뤄질 것으로 보인다”고 말했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
