‘뜨거운 샷감’ 김시우, 파머스 인슈어런스 오픈 우승 도전…켑카, 복귀전
시즌 초반 2개 대회 상위권 입상
김성현·김주형·이승택 동반 출전
통산 20승 달성 셰플러는 불참해
올 시즌 초반 절정의 샷감을 자랑하고 있는 김시우(30·CJ)가 미국프로골프(PGA) 투어 우승에 재도전한다.
30일(한국시간)부터 내달 2일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프 코스에서 열리는 PGA투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러)이 출격 무대다.
이 대회는 1, 2라운드를 사우스코스(파72·7765야드)와 노스코스(파72·7258야드)에서 번갈아 치른 뒤 남은 3, 4라운드는 사우스코스에서 경기를 진행한다.
김시우는 올 시즌 초반 2개 대회에서 좋은 성적을 냈다. 개막전 소니오픈에서는 1타가 모자라 공동 11위에 그쳤지만 지난 26일 막을 내린 두 번째 대회 아메리칸 익스프레스에서 3라운드까지 단독 선두를 달렸으나 마지막날 부진으로 공동 6위로 대회를 마친 바 있다.
김시우는 지난 2023년 1월 소니오픈에서 통산 4승째를 거둔 뒤 승수를 추가하지 못하고 있다. 그는 올 시즌 LIV골프 이적설이 나돌았다. 하지만 PGA투어 잔류를 택해 자신의 존재감을 더욱 부각시키고 있다.
PGA투어 공식 홈페이지는 우승 후보를 예상하는 파워랭킹에 김시우를 14위에 올렸다. 그가 통산 8차례 이 대회 출전에 한 차례도 ‘톱10’에 입상하지 못한 걸 감안했을 때 최근 샷감을 고려한 예상으로 보인다.
이번 대회엔 올 시즌 PGA투어에 복귀해 2경기 연속 ‘톱20’로 선전중인 김성현(27·신한금융그룹)도 출전한다. 김성현은 소니오픈에서 공동 13위, 아메리칸 익스프레스에서 공동 18위의 성적을 냈다.
김성현은 이번 대회와 다음주 피닉스오픈까지 시즌 초반 4개 대회에 집중해야 한다.
특급 지정 대회(시그니처 이벤트) 출전 자격이 없는 선수 중 페덱스컵 포인트 상위 5위 안에 든 선수에게 시그니처 이벤트인 AT&T 페블비치 프로암과 제네시스 인비테이셔널 출전권을 주기 때문이다. 김성현은 이 부문 현재 5위다.
극심한 부진 탈출에 나선 김주형(23·나이키)과 PGA투어 ‘루키’ 이승택(30·CJ)도 출전한다. 김주형은 개막전 소니오픈에서는 컷 탈락했으나 아메리칸 익스프레스에서는 공동 38위로 대회를 마쳤다. 2개 대회 연속 컷 탈락 고배를 마신 이승택은 데뷔 첫 컷 통과가 목표다.
브룩스 켑카(미국)의 복귀전도 초미의 관심사다. 그는 2022년에 LIV 골프로 이적했다가 지난해 12월 LIV 골프와 계약을 해지한 뒤 PGA투어가 만든 복귀 회원 프로그램 제도를 통해 유턴에 성공했다. 켑카가 PGA투어에 출전하는 것은 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 약 4년 만이다.
아메리칸 익스프레스에서 통산 20번째 우승을 거둬 통산 상금 1억원을 돌파한 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 불참한다.
세계랭킹 11위 해리스 잉글리시(미국)는 대회 2연패 도전에 나선다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
