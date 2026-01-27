코레일, 빅데이터로 광역전철 부정승차 잡는다
한국철도공사(코레일)가 빅데이터 등을 활용한 광역전철 부정승차 단속에 나섰다.
27일 코레일에 따르면 교통카드 이용 내역을 바탕으로 부정승차 의심 데이터를 찾아내는 분석 시스템을 지난해 도입했다.
평일 출퇴근 시간대 반복적으로 사용된 무임(경로·장애인) 및 할인(청소년·어린이) 승차권 등의 의심 사례를 추려 발생 역과 시간대를 특정하는 방식이다.
이를 바탕으로 집중 단속을 실시한 결과 지난해 광역전철 부정승차 단속 건수는 4500여건으로 전년 2800여건 대비 60%가 늘었고, 단속 금액은 전년도 1억9000여만원에서 50% 이상 늘어난 3억여원으로 확인됐다.
철도사업법에 따라 부정승차자에게는 원래 운임의 최대 30배에 달하는 부가금을 징수할 수 있다. 기한 내 납부하지 않는 경우 민사소송, 강제집행 등 법적 조치를 시행한다.
실제로 코레일은 타인의 경로 우대용 무임 교통카드를 부정 사용하다 적발된 부정승차자에게 147차례의 원래 운임과 운임 부가금 30배를 더해 약 800만원의 부가운임을 납부토록 했으며, 부가운임 340여만원을 미납한 또 다른 부정승차자에게 민사소송을 제기해 승소 판결을 받았다.
최은주 코레일 광역철도본부장은 “정당한 승차권을 이용하는 고객의 권리 보호와 공정한 광역전철 이용 질서를 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
