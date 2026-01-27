뜻밖의 투자 귀재 함평군…‘이것’으로 386억원 수익
금 가격이 연일 천정부지로 치솟으면서 순금(24k)으로 제작된 전남 함평의 대표 조형물 황금박쥐상의 가치도 덩달아 뛰고 있다.
황금박쥐상에 쓰인 금값만 추산해도 400억원에 가깝다.
27일 한국금거래소에 따르면 전날 기준 순금 3.75ｇ(1돈) 가격은 103만4000원으로, 역대 최고가를 기록했다.
국내 금 가격은 지난 21일 처음으로 100만3000원을 기록하며 100만원 선을 넘어섰고, 이튿날 99만원으로 소폭 하락했으나 다시 상승해 전날 최고가를 경신했다.
국제 금 가격 상승과 함께 안전자산을 선호하는 투자 심리가 맞물리며 국내 금 가격도 덩달아 오르고 있는 것으로 분석된다.
이러한 금 가격 상승으로 2008년 함평군이 순금 162㎏, 은 281㎏으로 제작한 황금박쥐상에도 눈길이 쏠리고 있다.
황금박쥐상은 가로 1.5ｍ, 높이 2.1ｍ 규모 은으로 된 원형 조형물에 오로지 순금으로 만든 6마리의 황금박쥐가 날개를 펼치고 날아오르는 모습을 형상화한 조형물이다.
제작 당시 재료비로만 약 27억원을 투입했지만 유의미한 관광객 수의 증가세를 보이지 못하면서 지역 관광 활성화에 혈세를 낭비했다는 지적을 받기도 했다.
그러나 22020년대 초반까지 10만~30만원 선에 머물던 국내 금 가격이 2024년 3월 처음으로 40만원을 돌파하고 지난해 3월엔 60만원, 같은 해 10월 80만원을 넘어서면서 황금박쥐상의 가치도 재조명되고 있다.
전날 기준 금 가격을 고려해 황금박쥐상에 사용된 순금 162㎏을 환산한 재료 가치는 386억7000여만원에 이르는 것으로 추산된다.
함평군은 그동안 보안 문제를 이유로 황금박쥐상을 함평엑스포공원 인근 황금박쥐 생태전시관에 한시적으로 전시했지만, 높아진 관심으로 전시 공간을 정비하고 상설 전시하고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
