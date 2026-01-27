부산시, 전국 최초 ‘와상장애인 두리발 이동지원’ 시행

중증 와상 장애인 이동권 첫 제도화

특별교통수단 사각지대 해소

침대로 이동 가능… 병원 가는 길 열려

와상장애인 이동지원을 위해 이동식 간이침대 설비를 갖춘 부산시 두리발 특수차량 내부 모습. /부산시 제공

부산시가 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 와상장애인을 위한 전용 이동지원 서비스를 도입한다. 표준형 휠체어 탑승이 어려워 그동안 특별교통수단 이용에서 사실상 배제됐던 중증 와상장애인의 이동권을 제도적으로 보완하는 조치다.



부산시는 이동식 간이침대 설비를 갖춘 특별교통수단 두리발을 활용해 다음 달 2일부터 와상장애인 이동지원서비스를 시행한다고 27일 밝혔다. 이번 서비스는 지난해 12월 관련 내용을 ‘부산시 교통약자의 이동 편의 증진 조례’에 반영한 데 따른 후속 조치다. 와상장애인은 보행상 중증장애인이지만 일반 표준형 휠체어로 이동할 수 없어 이동식 침대를 이용해야 하는 장애인을 말한다.



두리발은 휠체어 승하차를 돕는 경사로와 리프트 등을 갖춘 부산시의 대표적인 특별교통수단이다.



시는 다인승 두리발 1대를 이동식 간이침대형 구조를 갖춘 특수차량으로 개조해 현장에 투입했다. 차량에는 전문 교육을 이수한 복지 매니저와 보조 인력이 함께 탑승해 이동 과정 전반의 안전을 지원한다.



이용 대상은 부산시에 주민등록이 된 보행상 중증 와상장애인이다. 이용 요금은 편도 기준 1회 5000원이다. 이동 범위는 부산 시내 병원이지만, 환자 편의를 고려해 양산부산대학교병원도 포함됐다. 이용 횟수는 월 4회까지다.



시는 두리발 차량 운행과 함께 사설구급차량을 활용한 이동지원도 병행한다. 시와 운행 협약을 맺은 사설구급업체 차량을 이용하더라도 이용자 부담금은 두리발과 동일하게 편도 5000원이 적용된다. 신청이 접수되면 부산시설공단이 운영하는 콜센터에서 이용자의 상태와 이동 여건 등을 고려해 차량을 배정한다.



서비스 이용을 희망하는 시민은 내달 2일부터 부산 장애인콜택시 두리발 누리집과 콜센터를 통해 보행상 중증 와상장애인으로 회원 등록을 한 뒤 이용일 7일 전부터 1일 전까지 사전 예약하면 된다.



박형준 부산시장은 “이번 서비스는 이동 사각지대에 놓여 있던 교통약자의 이동권을 제도적으로 보완하는 의미가 있다”며 “앞으로도 교통약자 이동 서비스의 질적 확대와 고도화를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 875 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 와상장애인을 위한 전용 이동지원 서비스를 도입한다. 표준형 휠체어 탑승이 어려워 그동안 특별교통수단 이용에서 사실상 배제됐던 중증 와상장애인의 이동권을 제도적으로 보완하는 조치다.부산시는 이동식 간이침대 설비를 갖춘 특별교통수단 두리발을 활용해 다음 달 2일부터 와상장애인 이동지원서비스를 시행한다고 27일 밝혔다. 이번 서비스는 지난해 12월 관련 내용을 ‘부산시 교통약자의 이동 편의 증진 조례’에 반영한 데 따른 후속 조치다. 와상장애인은 보행상 중증장애인이지만 일반 표준형 휠체어로 이동할 수 없어 이동식 침대를 이용해야 하는 장애인을 말한다.두리발은 휠체어 승하차를 돕는 경사로와 리프트 등을 갖춘 부산시의 대표적인 특별교통수단이다.시는 다인승 두리발 1대를 이동식 간이침대형 구조를 갖춘 특수차량으로 개조해 현장에 투입했다. 차량에는 전문 교육을 이수한 복지 매니저와 보조 인력이 함께 탑승해 이동 과정 전반의 안전을 지원한다.이용 대상은 부산시에 주민등록이 된 보행상 중증 와상장애인이다. 이용 요금은 편도 기준 1회 5000원이다. 이동 범위는 부산 시내 병원이지만, 환자 편의를 고려해 양산부산대학교병원도 포함됐다. 이용 횟수는 월 4회까지다.시는 두리발 차량 운행과 함께 사설구급차량을 활용한 이동지원도 병행한다. 시와 운행 협약을 맺은 사설구급업체 차량을 이용하더라도 이용자 부담금은 두리발과 동일하게 편도 5000원이 적용된다. 신청이 접수되면 부산시설공단이 운영하는 콜센터에서 이용자의 상태와 이동 여건 등을 고려해 차량을 배정한다.서비스 이용을 희망하는 시민은 내달 2일부터 부산 장애인콜택시 두리발 누리집과 콜센터를 통해 보행상 중증 와상장애인으로 회원 등록을 한 뒤 이용일 7일 전부터 1일 전까지 사전 예약하면 된다.박형준 부산시장은 “이번 서비스는 이동 사각지대에 놓여 있던 교통약자의 이동권을 제도적으로 보완하는 의미가 있다”며 “앞으로도 교통약자 이동 서비스의 질적 확대와 고도화를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지