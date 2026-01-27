“중국, 수년간 英총리실 최측근 참모들 휴대전화 해킹”
중국 정부가 지원하는 해커들이 수년간 영국 총리실 고위 관계자들의 휴대전화를 해킹한 정황이 포착됐다. 이 같은 내용이 담긴 보도는 키어 스타머 영국 총리의 방중을 하루 앞둔 시점에 나와 외교적 파장이 예상된다.
26일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프는 소식통을 인용해 중국 해커들이 2021~2024년 다우닝가 10번지(총리실)를 타깃으로 광범위한 스파이 활동을 벌였다고 보도했다.
보도에 따르면 해킹 대상에는 보리스 존슨, 리즈 트러스, 리시 수낵 등 전임 총리들의 최측근들이 포함됐다. 전직 총리 본인의 휴대전화가 직접 뚫렸는지는 확인되지 않았으나, 소식통은 “해킹이 다우닝가(총리실) 핵심부까지” 침투했다고 증언했다. 이에 따라 현 키어 스타머 총리와 그 참모진 역시 해킹 위험에 노출됐을 가능성이 제기된다.
이번 공격의 배후로는 중국 연계 해킹 조직 ‘솔트 타이푼’이 지목됐다. 지난해 미국 등 12개국 정보기관은 이 조직이 전 세계 80여개국의 군사·교통·통신 등 기반 시설에 침투했다고 밝힌 바 있다.
영국 정보기관은 해킹이 시작된 지 3년이 지난 2024년에서야 피해 사실을 인지한 것으로 알려졌다. 당시 영국 정부는 구체적인 피해 규모를 밝히는 대신 영국 내 “일련의 활동”이 영향을 받았다는 모호한 입장만 내놨었다.
해커들이 탈취한 구체적인 정보 내용은 확인되지 않았으나, 문자 메시지 열람이나 도청 가능성이 거론된다.
또한 통화 상대와 빈도를 파악할 수 있는 메타데이터와 당국자들의 동선을 파악할 수 있는 위치 정보까지 넘어갔을 수 있다는 우려가 나온다. 영국 정부는 이번 보도에 대해 공식적인 입장을 내지 않았다.
공교롭게도 이번 폭로는 스타머 총리의 방중 일정과 맞물려 터져 나왔다. 스타머 총리는 27일 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 정상회담을 갖고 무역·투자 확대를 논의할 예정이다.
영국 정부는 최근 안보 우려로 보류해왔던 런던 내 중국 대사관 신축 계획을 승인하는 등 유화적인 제스처를 취해왔다.
이에 야당을 중심으로 노동당 정부가 경제적 실리를 위해 국가 안보 위협을 외면하고 있다는 비판이 나오고 있다.
보수당 알리시아 컨스 하원의원은 “이 정부가 시진핑에게 억지웃음을 짓는 것을 그만두고 위대한 국가로 당당히 서서 우리를 보호하는 데 얼마나 더 많은 증거가 필요한가?”라고 반문하며 “노동당은 우리나라에 대한 적대 행위를 보상해주고 있다”고 강도 높게 비난했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사