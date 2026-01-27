AI로 신중년 새출발…‘세종 신중년 AI 디지털 일자리센터’ 열어

'세종시 신중년 AI 디지털일자리센터' 개소식. 세종시 제공

센터는 신중년 재취업을 지원하는 기존 신중년센터와 함께 운영된다.

총 8개 교육과정에 160여명을 선발한다.

주요 과정은 AI 디지털라벨러, AI 콘텐츠마케터, AI 강사, AI 이커머스 관리자 등 중장년층에 적합한 교육으로 구성됐다.

교육 이후에는 일자리 연계까지 지원할 예정이다.

최민호 세종시장은 “센터가 AI 시대에 적합한 지식·정보를 제공하기도 하지만, 교육을 바탕으로 새로운 삶을 시작할 수 있는 기회를 마련해준다는 점이 뜻깊다”며 “새로운 일자리까지 연결될 수 있도록 부단히 노력하겠다”고 말했다.