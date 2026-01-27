‘데이브 더 다이버’ 6일 中 모바일로 출시
넥슨의 해양 어드벤처 ‘데이브 더 다이버’가 내달 6일 중국에 모바일로 출시된다.
데이브는 2023년 출시 이후 글로벌 누적 판매량 700만 장을 달성한 싱글 패키지 게임이다. 중국에 최초로 선보이는 모바일 버전은 PC 버전의 핵심 재미 요소를 유지하되, 모바일 환경에 최적화된 조작감과 UI 시스템이 적용한 게 특징이다.
데이브의 현지 서비스명은 ‘잠수부 데이브(潜水员戴夫)’다. ‘소녀전선’ ‘벽람항로’ 등을 서비스한 XD 네트워크가 서비스를 맡는다. 데이브 개발사 민트로켓의 황재호 대표는 “현지 퍼블리셔 XD 네트워크와 긴밀한 협업을 통해 현지 환경에 최적화된 서비스와 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.
넥슨은 모바일 버전의 서비스 지역을 추후 국내 및 글로벌 시장으로 확대할 계획이다.
