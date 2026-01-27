뇌물 혐의 검찰 수사 받는 김희수 진도군수…“진상 규명…사퇴 촉구”

김 군수와 업자 A씨, 알선수뢰·뇌물공여 혐의 검찰 송치



진상규명위 “군수의 도덕성·행정 신뢰성 문제 심각”



업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 김희수(사진) 전남 진도군수에 대한 철저한 진상 규명이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.



진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 27일 진도군청 앞 철마공원에서 성명을 내고 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구했다.



김 군수는 2023년 진도읍 개인주택을 조성하는 과정에서 지역 사업자로부터 조경수와 석재를 제공은 혐의로 최근 검찰 조사를 받은 것으로 전해졌다.



앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 해당 자재가 인허가 권한과 관련된 ‘대가성 금품’에 해당한다는 판단을 내리고 김 군수와 업자 A씨에 대해 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의를 적용해 불구속 기소의견으로 검찰로 넘겼다.



특히 자재를 제공한 업체가 김 군수 취임 이후 진도군과 여러 차례 수의계약을 체결한 것으로 전해지면서 경찰의 수사도 확대됐다.



전남경찰청은 지난해 7월부터 진도군수를 직권남용 및 권리행사 방해 혐의로 입건해 수사를 진행 중이다. 수사는 진도항 항만시설 사용허가와 관련해 군 행정력이 특정 업체의 사업을 부당하게 제한했는지 여부에 초점을 맞추고 있다.



해당 업체는 2017년부터 다섯 차례 항만시설 사용허가를 받아 인근 석산에서 채취한 토석을 운반해 왔으나, 김 군수 취임 이후인 2022년 10월부터 사용허가 연장을 받지 못했다고 주장하고 있다.



업체 측은 과속·과적·비산먼지 등 법 위반 사항은 없었으며, 비산먼지 문제 해결을 위해 8000만원 상당의 살수차까지 구입했으나 허가가 계속 반려됐다고 밝혔다.



이 업체는 행정소송을 제기해 승소했지만, 이후에도 전화 민원 등 불명확한 사유로 허가 연장이 이뤄지지 않고 있다고 주장했다. 현행 항만법은 항만 개발·관리·운영에 지장이 없을 경우 사용허가를 해야 한다고 규정하고 있다.



진상규명위원회는 “민원을 명분으로 행정 권한이 자의적으로 행사됐다는 의혹이 제기되고 있다”며 “허가 불허로 해당 업체는 연간 10억원 이상의 피해를 입었다”고 주장했다. 이어 “지방선거를 앞둔 시점에서 군수의 도덕성과 행정 신뢰성 문제가 심각하다”며 사퇴를 요구했다.



진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회가 27일 군청 앞 철마공원에서 성명을 내고 철저한 진상 규명을 촉구하고 있다. 진상규명위원회 제공

진도군과 군수 측은 현재까지 해당 의혹과 관련해 공식 입장을 내지 않고 있다. 그럼에도 김 군수는 최근 지역 공식 행사에 잇따라 참석해 경찰 수사 내용을 언급하며 억울함을 호소해 주민들의 비판을 받기도 했다.



김 군수는 지난해 11월과 12월, 200여명이 모인 이장단 행사와 범죄예방대회, 경로의 날 행사 등에 잇따라 참석해 경찰의 압수수색과 수사 내용을 직접 언급하며 장시간 해명 발언을 한 것으로 전해졌다.



이 자리에서 김 군수는 자신의 자택과 군청 등에 대한 압수수색 사실, 압수된 5000만원 수표의 출처, 자택 조경에 사용된 소나무 가격 산정까지 구체적으로 설명하며 “잘못이 없다”는 취지의 발언을 반복한 것으로 알려졌다.



행사에 참석한 주민들 사이에서는 “군정 성과나 지역 현안을 듣기 위해 왔는데, 20분 가까이 군수 개인의 해명만 들었다”며 불만이 터져 나왔다. 또 “경찰이 이유 없이 압수수색을 했겠느냐”는 지적도 나왔다.



특히 김 군수는 자택 조경과 관련해 “소나무 9그루에 200만원을 지급했는데 경찰 감정가는 3000만원으로 나왔다”며 “마당에 심은 소나무는 값어치가 없다”고 주장했다.



하지만 경찰이 외부에 의뢰한 소나무 9그루의 감정가는 3000만원 상당의 가치를 가진 것으로 확인됐다. 감정평가 비용에만 수백만원이 쓰이면서 혈세가 낭비됐다는 지적도 있다.



김 군수는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받고 있다.



경찰은 김 군수가 사업 인허가 권한을 가진 지위에 있었던 만큼 업무 연관성이 있는 업체로부터 금전적 이득을 얻은 것은 대가성을 띤 뇌물에 해당한다고 판단했다. A씨 업체는 이후 진도군으로부터 여러 건의 수의계약을 따낸 것으로 알려졌다.



이와 함께 지역 사회에서는 책임 군정을 실현해야 할 군수가 뇌물 혐의 피의자 신분으로 공적 행사장을 이용해 여론전에 나선 것 자체가 문제라는 지적이 나온다. 지역 어르신을 비롯해 주민들과 봉사자를 격려하고 위로하며 군정 발전 방향에 대한 설명 자리가 수사 대상자의 개인 변론 무대로 변질됐다는 지적이다.



한 지역 인사는 “억울하다면 법정에서 다투거나 공식 기자회견을 통해 입장을 밝히면 될 일”이라며 “경로 행사장과 봉사 행사장을 개인 방어 수단으로 활용한 것은 권력의 오만으로 비칠 수밖에 없다”고 말했다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



