철도공단 ‘철도 유휴부지 활용사업’ 참여 지자체 공모

사업은 폐선부지나 교량 하부 등 국가 소유의 철도 유휴부지를 맨발 산책길, 체육공원 등 주민 친화 공간으로 조성하기 위해 추진된다.

현재까지 49개 지자체에서 81개 사업이 추진됐으며, 이중 경남 김해시의 ‘진영 폐선철로 도시숲 조성사업’과 강원 원주시의 ‘치악산 바람길숲 조성사업’은 지난해 산림청 녹색도시 최우수 및 우수사례로 선정됐다.

올해 공모 대상지는 경전선·전라선·동해남부선·중앙선 등이다. 참여를 희망하는 지자체는 연중 상시 접수가 가능하며 철도공단 홈페이지에서 관련 지침을 확인할 수 있다.

4월까지 접수된 제안서는 실무 평가와 철도 유휴부지 활용심의위원회를 거쳐 9월쯤 최종 선정될 예정이다. 선정 지자체는 시설물 준공 후 기부채납하면 최장 20년간 부지를 무상으로 사용할 수 있게 된다.

보다 적극적인 참여 유도를 위해 공단은 현장 컨설팅을 지원할 계획이다. 다음 달 말에는 애로사항을 청취하는 간담회도 시행한다.