영천와인…“국내 넘어 세계적 수준의 품질 경쟁력 갖춰”
‘2026 전통주·한국와인 베스트 트로피’ 품평회 화이트와인 부문 최고상 ‘그랑골드’ 수상
경북 영천시는 ‘2026 전통주·한국와인 베스트 트로피’ 품평회 화이트와인 부문에서 최고상 ‘그랑골드’ 수상을 비롯해 총 15개의 제품이 수상하는 성과를 거둬 영천와인의 우수한 품질을 다시 한번 증명했다고 27일 밝혔다.
㈔한국국제소믈리에협회(KISA) 주관으로 진행된 이번 대회는 국가대표 소믈리에들의 엄격한 블라인드 테이스팅을 통해 최고의 품질을 가렸으며 영천와인은 화이트, 레드, 로제 전 부문에서 골고루 수상하며 뛰어난 품질을 입증했다.
화이트와인 부문에서 조흔와이너리 홀스타화이트가 최고 영예인 그랑골드를 수상했고 이어 △골드 대향와이너리 샤인아이스와인 △실버 대향와이너리 청수화이트, 별길와이너리 별길청수, 오계리와이너리 오계리화이트 △브론즈 까치락골와이너리 까치락골화이트가 각각 선정됐다.
레드와인 부문에서는 △골드 조흔와이너리 레드스위트, 별길와이너리 별길레드, 까치락골와이너리 까치락골레드 △실버 조흔와이너리 홀스타레드 △브론즈 대향와이너리 대향레드 등이 우수한 성적을 거뒀다.
로제와인 부문에서도 △골드 오계리와이너리 오계리아이스, 대향와이너리 머루아이스 △실버 대향와이너리 스위트로제 △브론즈 고도리와이너리 로제와인이 선정돼 영천와인의 다양성과 경쟁력을 입증했다.
최재열 영천시 농업기술센터소장은 “이번 영천와인의 전통주·한국와인 베스트 트로피 대거 수상은 영천와인이 국내를 넘어 세계적인 수준의 품질 경쟁력을 갖췄음을 입증한 결과”라며 “설 명절을 맞아 소중한 분들에게 우리 지역의 자부심이 담긴 영천와인으로 감사의 마음을 전하며 지역 경제 활성화에도 힘을 보태주시길 당부드린다”고 말했다.
영천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
