집에서 의료·돌봄 서비스 한 번에…대전시 통합돌봄사업 추진

여러 기관을 찾아다니며 개별적으로 서비스를 신청해야만 했던 번거로움이 개선될 전망이다.

동 행정복지센터에서 신청만 하면 대상자 조사부터 개별지원계획 수립, 필요한 서비스 연계, 사후관리까지 원스톱으로 지원을 받을 수 있게 된다.

의료·요양·복지 연계가 강화됨에 따라 거주지에서 방문의료 및 다양한 돌봄서비스를 제공받게 된다.

이를 위해 시는 의료기관·장기요양기관·복지시설과 함께 퇴원 및 생애말기 환자, 돌봄이 필요한 노인과 중증 장애인 등이 지속적으로 돌봄을 받을 수 있는 지원 체계를 마련키로 했다.

시는 다음 달 중 통합돌봄 전담조직을 신설하고 자치구·동 단위까지 전달체계를 확대할 계획이다.

김종민 대전시 복지국장은 “의료·요양 통합돌봄은 돌봄정책의 패러다임을 바꾸는 전환점”이라며 “돌봄이 필요한 시민 누구나 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 시가 통합돌봄의 선도모델이 되겠다”고 말했다.