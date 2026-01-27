집에서 의료·돌봄 서비스 한 번에…대전시 통합돌봄사업 추진
대전시가 3월부터 사는 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 한번에 받을 수 있는 ‘의료·요양 통합돌봄사업’을 실시한다고 27일 밝혔다.
사업이 시행되면 여러 기관을 찾아다니며 개별적으로 서비스를 신청해야만 했던 번거로움이 개선될 전망이다.
동 행정복지센터에서 신청만 하면 대상자 조사부터 개별지원계획 수립, 필요한 서비스 연계, 사후관리까지 원스톱으로 지원을 받을 수 있게 된다. 소득 기준이 아닌 ‘돌봄 필요도’를 기준으로 서비스를 연계하는 만큼 제도 사각지대에 있던 시민도 지원을 받을 수 있다.
의료·요양·복지 연계가 강화됨에 따라 거주지에서 방문의료 및 다양한 돌봄서비스를 제공받게 된다.
이를 위해 시는 의료기관·장기요양기관·복지시설과 함께 퇴원 및 생애말기 환자, 돌봄이 필요한 노인과 중증 장애인 등이 지속적으로 돌봄을 받을 수 있는 지원 체계를 마련키로 했다.
시는 다음 달 중 통합돌봄 전담조직을 신설하고 자치구·동 단위까지 전달체계를 확대할 계획이다.
김종민 대전시 복지국장은 “의료·요양 통합돌봄은 돌봄정책의 패러다임을 바꾸는 전환점”이라며 “돌봄이 필요한 시민 누구나 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 시가 통합돌봄의 선도모델이 되겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사