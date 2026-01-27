고양시, 도시철도 대신 ‘고양은평선 일산 연장’ 우선 검토
경기 고양시는 국토교통부가 수립 중인 ‘제5차 대도시권 광역교통 시행계획’에 ‘고양은평선 일산 연장’ 노선이 반영될 경우 현재 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 포함된 ‘대곡고양시청식사선’보다 해당 광역철도 사업을 우선 추진하는 방안을 검토하겠다고 27일 밝혔다.
시는 해당 노선의 신규 반영을 대도시권광역교통위원회에 건의했으며, 대광위는 현재 지자체 제안 사업에 대한 타당성 검토를 마무리 단계에서 진행 중이다.
‘고양은평선 일산 연장’은 새절역에서 고양시청까지 계획된 기존 고양은평선을 식사지구까지 연장하는 사업으로, 연장 2.04㎞, 총사업비는 2361억원 규모다.
노선이 완성되면 식사·풍동 지역에서 고양시청을 거쳐 서울 남부 지역까지 직접 연결돼 출퇴근 시간이 단축되고, 광역 이동 편의성과 교통복지가 크게 개선될 것으로 시는 기대하고 있다.
이동환 고양시장은 “식사·풍동 주민들의 오랜 숙원이 담긴 고양은평선 일산 연장을 위해 국토부와 대광위와의 협의를 강화하고 있다”며 “제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영을 위해 막바지까지 총력을 기울이겠다”고 말했다.
고양시는 광역철도 추진과 별도로, 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영된 ‘가좌식사선’과 ‘대곡고양시청식사선’에 대해서는 향후 예비타당성조사에 대비한 도시철도 타당성 검토를 병행할 방침이다.
‘가좌식사선’은 가좌에서 장항지구를 거쳐 식사지구를 연결하는 노선으로 연장 13.37㎞, 총사업비 4111억원이 소요되며, 일산테크노밸리와 고양영상밸리 등 자족도시 조성과 교통 소외지역 해소를 목표로 한다.
‘대곡고양시청식사선’은 창릉지구 광역교통개선대책에 포함된 노선으로, 대곡역에서 고양시청을 거쳐 식사지구까지 6.25㎞를 연결하며 총사업비는 2353억원 규모다.
국토교통부는 지난해 12월 제2차 경기도 도시철도망 구축계획을 고시했으며, 경기도는 총 12개 노선, 연장 104.48㎞, 총사업비 7조2725억원 규모의 도시철도 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.
현재 추진 중인 고양은평선 광역철도 건설사업은 총연장 15㎞에 정거장 8곳을 설치하는 사업으로, 새절역(6호선·서부선), 창릉역(GTX-A), 화정역(3호선) 등 3개 환승역을 포함한다. 총사업비는 1조7167억원이며, 지난해 12월 실시설계에 착수해 2027년 착공, 2031년 개통을 목표로 하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사