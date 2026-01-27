‘불법 당원 모집’ 강진원 강진군수, 민주당 재심도 공천 불가 결정

자격정지 기간 1년→6개월로 줄어

지방선거 기간에도 당원 자격 정지

강진원 강진군수. 강진군 제공

불법 당원 모집 혐의로 더불어민주당 당원 자격정지 1년 처분을 받은 강진원 강진군수가 재심을 청구해 징계가 경감됐지만, 6·3 지방선거에 민주당 소속으로는 나올 수 없게 됐다.



27일 지역 정가에 따르면 강 군수로부터 재심을 청구받은 민주당 중앙당 윤리심판원은 최근 강 군수 측 해명을 일부 받아들여 당원 자격정지 기간을 기존 1년에서 6개월로 줄이기로 결정했다.



징계 기간이 6개월 줄었지만, 지방선거 치러지는 시기에도 자격정지 상태가 유지되면서 강 군수는 민주당 공천 자격을 얻지 못했다.



앞서 강 군수는 당원 모집 과정에서 당규를 위반한 혐의로 윤리심판원으로부터 당원 자격정지 1년 처분을 받았다.



당원 자격정지는 당원 권리가 전면 제한되는 중징계로, 징계 기간 동안 당내 공천 절차에 참여할 수 없다.



강 군수 측은 이날 “재심 결과에 대한 공식 통보를 아직 받지 못했다”며 “선거와 관련한 일정이나 입장은 현재 정해진 바 없다”고 밝혔다.



강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



