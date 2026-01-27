‘불법 당원 모집’ 강진원 강진군수, 민주당 재심도 공천 불가 결정
자격정지 기간 1년→6개월로 줄어
지방선거 기간에도 당원 자격 정지
불법 당원 모집 혐의로 더불어민주당 당원 자격정지 1년 처분을 받은 강진원 강진군수가 재심을 청구해 징계가 경감됐지만, 6·3 지방선거에 민주당 소속으로는 나올 수 없게 됐다.
27일 지역 정가에 따르면 강 군수로부터 재심을 청구받은 민주당 중앙당 윤리심판원은 최근 강 군수 측 해명을 일부 받아들여 당원 자격정지 기간을 기존 1년에서 6개월로 줄이기로 결정했다.
징계 기간이 6개월 줄었지만, 지방선거 치러지는 시기에도 자격정지 상태가 유지되면서 강 군수는 민주당 공천 자격을 얻지 못했다.
앞서 강 군수는 당원 모집 과정에서 당규를 위반한 혐의로 윤리심판원으로부터 당원 자격정지 1년 처분을 받았다.
당원 자격정지는 당원 권리가 전면 제한되는 중징계로, 징계 기간 동안 당내 공천 절차에 참여할 수 없다.
강 군수 측은 이날 “재심 결과에 대한 공식 통보를 아직 받지 못했다”며 “선거와 관련한 일정이나 입장은 현재 정해진 바 없다”고 밝혔다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
