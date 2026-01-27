‘백석대 태권도대회’ 격파·품새·겨루기서 KTA 승인
백석대는 ‘백석대 총장배 전국태권도대회’가 격파·품새·겨루기 3개 종목에서 대한태권도협회(KTA) 승인을 받았다고 27일 밝혔다.
백석대 전국태권도대회는 2013년 시작된 뒤 2022년 격파 종목에서 KTA 승인을 받은 데 이어 지난해와 올해 품새와 겨루기 종목에서 각각 승인을 받았다.
백석대 관계자는 “대학이 주관하는 태권도대회 가운데 격파, 품새, 겨루기 등 모든 종목에서 KTA 승인을 받고 운영한 사례는 전국에서 손에 꼽을 정도로 드물다”고 밝혔다.
지난해 대회 참가자는 6000여명에 달해 전국 태권도대회 가운데 최대 규모로 주목받기도 했다.
오명진 백석대 스포츠과학부 학부장은 “백석대 총장배 전국태권도대회는 3개 종목 모두가 공식 승인된 매우 의미 있는 대회로 성장했다”며 “백석대의 위상을 높이고 태권도 발전에 기여하게 돼 뜻깊다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
