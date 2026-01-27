이현재 하남시장, 핵심 개발사업 오해 해소…“공공환원·친환경 원칙”
“K-스타월드·5성급 호텔, 부동산 개발 아냐”
이현재 경기 하남시장이 K-스타월드 조성과 5성급 호텔 유치 사업을 둘러싼 부동산 개발 논란에 대해 직접 해명하며 지역 핵심 현안에 대한 추진 방향을 밝혔다.
이 시장은 지난 26일 미사3동 행정복지센터에서 열린 ‘미사3동 주민과의 대화’에서 K-스타월드 사업이 주거 중심의 부동산 개발이라는 지적에 대해 “정확한 이해 부족에서 비롯된 오해”라며 “주택 비율을 17%로 최소화해 일자리·주거·여가가 공존하는 직주락 도시를 조성하는 것이 목표”라고 강조했다. 일반적인 도시개발의 주택 비율이 24~43%에 이르는 점을 감안하면 주거 비중을 대폭 낮춘 구조라는 설명이다.
미사섬 개발과 관련해서도 친환경 원칙을 재확인했다. 이 시장은 “미사섬 면적의 60% 이상을 공원과 녹지로 조성하고, 한강변 200m 구간은 녹지축으로 보존해 자연성과 공공성을 함께 확보할 계획”이라고 밝혔다.
망월동 일대에 추진 중인 5성급 호텔 유치 사업과 관련한 주상복합 동반 개발 가능성에 대해서는 사업성 확보 차원임을 분명히 했다. 이 시장은 “5성급 호텔은 초기 투자비가 막대해 호텔 단독 사업만으로는 민간 참여가 어렵다”며 “삼성동 GBC나 조선 팰리스 사례처럼 수익 시설을 병행하는 것이 글로벌 랜드마크 조성의 일반적인 방식”이라고 설명했다.
이 부지는 인터컨티넨탈 등 글로벌 브랜드 유치를 목표로 제안사업자가 파르나스호텔㈜과 위탁 운영을 위한 MOU를 체결한 상태다. 시는 도시계획 변경에 따른 계획이득을 공공기여 형태로 환원해 특혜 논란을 차단하겠다는 방침이다.
남양주시와 함께 추진하는 한강 출렁다리 조성에 따른 생태계 훼손 우려에 대해서는 “환경성과 경관성, 기능성을 종합적으로 고려해 하천 내 교각이 없는 무교각(Zero-Pier) 현수교를 최우선 도입 시설로 선정했다”며 철새 서식지와 생태계 영향을 최소화하겠다고 밝혔다.
이 사업은 하남시와 남양주시가 참여하는 ‘경기 동북부 친환경 수변 관광개발 상생 협의체’ 출범 이후 공동 연구용역으로 추진됐으며, 이달 22일 중간 보고회를 마쳤다. 시는 2월 말 용역을 준공하고 체류형 관광 활성화를 본격화할 계획이다.
이날 주민 생활과 직결된 현안에 대한 구체적인 개선 방안도 제시됐다. 3월 개교 예정인 한홀중학교의 높은 담장 문제에 대해 이 시장은 “학생 안전과 주민 생활권을 함께 고려하겠다”며 교육청과 협의를 통해 개방형 학교 조성을 추진하겠다고 밝혔다. 황산 사거리 교통 혼잡 해소를 위해서는 우체국 앞 차선을 1차선에서 2차선으로 확대하는 사업을 연내 추진하고, 느티나무 공원 정비는 오는 6월까지 마무리할 예정이다.
앞서 열린 초이동 주민과의 대화에서도 교통과 주거 환경 개선 방안이 논의됐다. 이 시장은 동남로 연결도로와 초광산단 직결로 개설 의지를 밝히며 “약 170m 구간에 122억 원이 소요되지만, LH와 국토부와의 협의를 통해 반드시 연결 도로를 추진하겠다”고 말했다. 초이~황산 간 4차선 도로는 올해 하반기 도면 공고를 거쳐 2029년 착공, 2032년 준공을 목표로 추진된다.
주거 환경과 관련해서는 레미콘 사업장 비산먼지 문제에 대해 상생 협력 협의체 구성과 감시 인력 배치를 통해 관리·점검을 강화하고 있으며, 도시가스 미공급 지역에 대해서는 도비 추가 확보와 사업자 협의를 통해 단계적으로 공급을 확대할 방침이다. 초이천 지방하천 정비사업은 오는 5월 보상계획 공고 이후 2027년 하반기 착공될 예정이다.
이 시장은 “앞으로도 시민 의견을 현장에서 직접 듣고 시정에 반영하겠다”며 “주민 불편을 줄이고 생활이 나아지는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.
